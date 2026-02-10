Експерти пояснюють: це пов’язано з інстинктами, комфортом і навіть температурою тіла. Про це повідомляє Cats.com.
Дивіться також Можуть вижити навіть при падінні з багатоповерхівки: як коти постійно приземляються на 4 лапи
Чому кішки закривають мордочку, коли сплять?
Багато власників котів помічають, що їхні улюбленці під час сну прикривають мордочку лапою або ховають ніс у хвіст чи шерсть. За словами фахівців із поведінки тварин, у такої звички є кілька природних причин.
Передусім це інстинкт безпеки. У дикій природі коти – і хижаки, і потенційна здобич, тому під час сну вони намагаються захистити найуразливіші частини тіла – ніс, очі та морду. Закриваючи їх, тварина почувається спокійніше та безпечніше.
Ще однією причиною є збереження тепла. Ніс і морда швидко втрачають тепло, тому кіт інстинктивно прикриває їх, щоб підтримувати комфортну температуру тіла, особливо в прохолодному приміщенні.
Лікарі ветеринарної клініки "ВетДопомога", зазначають, що це може бути навіть ознакою повного розслаблення та довіри до середовища. Якщо кіт спить, сховавши мордочку, він почувається у безпеці та не очікує загрози.
Водночас інколи така поза допомагає захистити очі від світла або шуму, створюючи відчуття затишку – подібно до того, як люди накриваються ковдрою.
Які ще дивні речі роблять коти?
Багато власників котів стикаються з ситуацією, коли улюбленець ігнорує поклик та спілкування. Ветеринари пояснюють: у більшості випадків це не "образа", а природні особливості котячої поведінки. Водночас раптове відчуження інколи може сигналізувати про стрес або проблеми зі здоров’ям.
- Коти витоптують вас лапками через інстинкти, пов'язані з дитинством, перевіркою безпеки та бажанням залишити феромони. Цей процес також допомагає котам розтягуватися, знімати стрес і є проявом довіри до господаря.