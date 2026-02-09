Причину цього важливого вміння котів пояснює Scientific American. Там зауважують, що велику роль у цьому відіграє знання котиками законів фізики.

Як же котам вдається приземлятися на 4 лапи?

У 2018 році в Нью-Йорку кіт впав з 32-го поверху на асфальт і вижив. А вже після двох днів у ветклініці він повернувся додому. Саме такі випадки й породили приказку про "дев'ять котячих життів". Протягом десятиліть учені різних напрямів намагаються пояснити їхню неймовірну живучість.

Але спочатку фізиків у кінці XIX століття зацікавили не самі падіння, а те, як коти в польоті крутяться навколо власної осі й завжди приземляються на лапи.

Вважалося, що для такого маневру тварина має відштовхнутися від поверхні, з якої падає, адже закон збереження моменту імпульсу забороняє об'єкту, що не обертається, раптово почати обертатися без зовнішнього впливу. Проте коти це роблять.

Проблему розв'язали лише в 1969 році. Виявилося, що кіт просто в польоті майстерно розкручує верхню частину тіла в один бік, а нижню – в протилежний (подібно до млина для перцю). Водночас експерти з Animal Wised пояснюють цей феномен так званим рефлексом вирівнювання. Однак він далеко не абсолютний і забезпечується чіткими анатомічними характеристиками чотирилапих, серед яких:

надзвичайно гнучкий хребет, який складається з великої кількості хребців, що дозволяє скручуватися в повітрі;

вестибулярний апарат у внутрішньому вусі миттєво, що визначає положення тіла в просторі;

розвинені м'язи задніх лап, які дають потужний поштовх і контроль;

водночас хвіст працює як руль і стабілізатор;

низький центр тяжіння та обтічна форма тіла полегшують маневри.

Кіт запускає обертання, починаючи з голови та шиї, потім скручує верхню та нижню частини тіла в протилежних напрямках (закон збереження моменту імпульсу). Передні лапи підтягує до тіла (швидке обертання), задні розправляє (повільне) – і зазвичай встигає вирівнятися.

Як коти приземляються на 4 лапи: дивіться відео Animal Wised

Здавалося б, що вища висота, то більша швидкість і сильніший удар. Але дослідження 1980-х років у Нью-Йорку (132 випадки падінь з висот до 32-го поверху) показало парадокс: до 7 – 8 поверхів травми зростають, а далі зменшуються. Тож падіння з 11-го поверху іноді виявлялося менш травматичним, ніж з 6-го.

Причиною цього є опір повітря. Спочатку кіт прискорюється лише під дією тяжіння, але з ростом швидкості опір повітря зростає. Зрештою сили врівноважуються, тож кіт досягає граничної швидкості і більше не прискорюється.

