Эксперты объясняют: это связано с инстинктами, комфортом и даже температурой тела. Об этом сообщает Cats.com.
Почему кошки закрывают мордочку, когда спят?
Многие владельцы кошек замечают, что их любимцы во время сна прикрывают мордочку лапой или прячут нос в хвост или шерсть. По словам специалистов по поведению животных, у такой привычки есть несколько естественных причин.
Прежде всего это инстинкт безопасности. В дикой природе коты – и хищники, и потенциальная добыча, поэтому во время сна они пытаются защитить уязвимые части тела – нос, глаза и морду. Закрывая их, животное чувствует себя спокойнее и безопаснее.
Еще одной причиной является сохранение тепла. Нос и морда быстро теряют тепло, поэтому кот инстинктивно прикрывает их, чтобы поддерживать комфортную температуру тела, особенно в прохладном помещении.
Врачи ветеринарной клиники "ВетДопомога", отмечают, что это может быть признаком полного расслабления и доверия к среде. Если кот спит, спрятав мордочку, он чувствует себя в безопасности и не ожидает угрозы.
В то же время иногда такая поза помогает защитить глаза от света или шума, создавая ощущение уюта – подобно тому, как люди накрываются одеялом.
Какие еще странные вещи делают коты?
Многие владельцы котов сталкиваются с ситуацией, когда любимец игнорирует зов и общение. Ветеринары объясняют: в большинстве случаев это не "обида", а естественные особенности кошачьего поведения. В то же время внезапное отчуждение иногда может сигнализировать о стрессе или проблемах со здоровьем.
- Коты вытаптывают вас лапками из-за инстинктов, связанные с детством, проверкой безопасности и желанием оставить феромоны. Этот процесс также помогает котам растягиваться, снимать стресс и является проявлением доверия к хозяину.