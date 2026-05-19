Кодекс об административных правонарушениях предусматривает как предупреждение, так и денежные штрафы, а за повторное нарушение наказание становится строже.

Какое наказание предусмотрено законом?

В Украине правила содержания домашних животных регулируются законом Украины "О защите животных от жестокого обращения", а также местными правилами благоустройства и содержания собак и кошек, которые утверждают органы местного самоуправления.

Владельцы обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы, не создавать опасности для других людей и любимцев и не нарушать права жителей домов и общин.

Во многих городах Украины отдельно прописана обязанность убирать за домашними любимцами во время выгула. Например, в Киеве правила содержания собак и кошек прямо требуют убирать экскременты животных в подъездах, лифтах, дворах и других местах общего пользования. В то же время исключение может действовать для владельцев собак-поводырей.

Ответственность за нарушение правил содержания собак и кошек предусмотрена статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если владелец не убирает за животным в общественном месте, ему могут вынести:

предупреждение;

штраф от 170 до 340 гривен для граждан;

штраф от 340 до 850 гривен для должностных лиц.

Если же такое нарушение повторится в течение года, суммы штрафов увеличиваются:

от 340 до 510 гривен – для граждан;

от 510 до 1020 гривен – для должностных лиц.

Ответственность может наступать не только из-за жалоб жителей, но и после фиксации нарушения работниками муниципальной стражи или полиции.

Правда ли, что в Европе штрафы еще жестче?

Во многих странах Европы правила выгула собак контролируют значительно строже, чем в Украине. За неуборку за домашними животными там могут наложить штраф в несколько сотен евро, а в отдельных городах даже используют ДНК-реестры собак для поиска нарушителей.

Самый громкий пример – итальянская провинция Больцано, где власти создают базу ДНК почти 40 тысяч собак. Как рассказывает JP, если коммунальщики находят оставленные на улице экскременты, их могут отправить на генетический анализ и установить владельца животного. После этого хозяину грозит штраф от 50 до 500 евро.

В то же время владельцы, которые отказываются проходить ДНК-регистрацию собак, могут получить наказание до 1048 евро. Подобные инициативы уже тестировали также во Франции, в частности в городе Безье, где власти пытались бороться с загрязнением улиц с помощью "генетических паспортов" для собак.

В некоторых жилых комплексах США тоже используют ДНК-базы домашних животных, а нарушителей штрафуют на сотни долларов.

Европейские чиновники объясняют такие решения большим количеством жалоб от жителей и сложностью доказать нарушение без доказательств. Например, в Больцано ежегодно фиксировали сотни обращений из-за загрязнения улиц собачьими экскрементами, но правоохранители могли наказать только нескольких человек, которых ловили "на горячем". Именно поэтому власти решили сделать ставку на технологии и генетический контроль.

За что еще могут штрафовать владельцев животных?

В Украине владельцев домашних животных могут оштрафовать за нарушение правил содержания собак и кошек, а также за жестокое обращение с ними. Закон предусматривает ответственность за выгул собак без поводка или намордника, если речь идет об опасных породах.

Отдельно наказывают владельцев, которые не убирают экскременты за своими любимцами в общественных местах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, а в случае повторного случая в течение года – до 510 гривен.

Серьезное наказание грозит за жестокое обращение с животными или оставление их в опасных условиях. В таких случаях штраф может достигать от 3 400 до 8 500 гривен, а также возможен административный арест до 15 суток.

Кроме того, если домашнее животное нанесло вред человеку или имуществу, ответственность также будет нести ее владелец. Законодательство предусматривает не только штрафы, но и возможное изъятие животного, если его содержание представляет угрозу для окружающих.