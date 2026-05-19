Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає як попередження, так і грошові штрафи, а за повторне порушення покарання стає суворішим.

Яке покарання передбачене законом?

В Україні правила утримання домашніх тварин регулюються законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також місцевими правилами благоустрою та утримання собак і котів, які затверджують органи місцевого самоврядування.

Власники зобов’язані дотримуватися санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм, не створювати небезпеки для інших людей та улюбленців та не порушувати права мешканців будинків і громад.

У багатьох містах України окремо прописаний обов’язок прибирати за домашніми улюбленцями під час вигулу. Наприклад, у Києві правила утримання собак і котів прямо вимагають прибирати екскременти тварин у під’їздах, ліфтах, дворах та інших місцях загального користування. Водночас виняток може діяти для власників собак-поводирів.

Відповідальність за порушення правил утримання собак і котів передбачена статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо власник не прибирає за твариною у громадському місці, йому можуть винести:

попередження;

штраф від 170 до 340 гривень для громадян;

штраф від 340 до 850 гривень для посадових осіб.

Якщо ж таке порушення повториться протягом року, суми штрафів збільшуються:

від 340 до 510 гривень – для громадян;

від 510 до 1020 гривень – для посадових осіб.

Відповідальність може наставати не лише через скарги мешканців, а й після фіксації порушення працівниками муніципальної варти чи поліції.

Чи правда, що у Європі штрафи ще жорсткіші?

У багатьох країнах Європи правила вигулу собак контролюють значно суворіше, ніж в Україні. За неприбирання за домашніми тваринами там можуть накласти штраф у кілька сотень євро, а в окремих містах навіть використовують ДНК-реєстри собак для пошуку порушників.

Найгучніший приклад – італійська провінція Больцано, де влада створює базу ДНК майже 40 тисяч собак. Як розповідає JP, якщо комунальники знаходять залишені на вулиці екскременти, їх можуть відправити на генетичний аналіз та встановити власника тварини. Після цього господарю загрожує штраф від 50 до 500 євро.

Водночас власники, які відмовляються проходити ДНК-реєстрацію собак, можуть отримати покарання до 1048 євро. Подібні ініціативи вже тестували також у Франції, зокрема у місті Безьє, де влада намагалася боротися із забрудненням вулиць за допомогою "генетичних паспортів" для собак.

У деяких житлових комплексах США теж використовують ДНК-бази домашніх тварин, а порушників штрафують на сотні доларів.

Європейські чиновники пояснюють такі рішення великою кількістю скарг від мешканців та складністю довести порушення без доказів. Наприклад, у Больцано щороку фіксували сотні звернень через забруднення вулиць собачими екскрементами, але правоохоронці могли покарати лише кількох людей, яких ловили "на гарячому". Саме тому влада вирішила зробити ставку на технології та генетичний контроль.

За що ще можуть штрафувати власників тварин?

В Україні власників домашніх тварин можуть оштрафувати за порушення правил утримання собак і котів, а також за жорстоке поводження з ними. Закон передбачає відповідальність за вигул собак без повідка чи намордника, якщо йдеться про небезпечні породи.

Окремо карають власників, які не прибирають екскременти за своїми улюбленцями у громадських місцях. За такі порушення передбачений штраф від 170 до 340 гривень, а у разі повторного випадку протягом року – до 510 гривень.

Серйозніше покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами або залишення їх у небезпечних умовах. У таких випадках штраф може сягати від 3 400 до 8 500 гривень, а також можливий адміністративний арешт до 15 діб.

Крім того, якщо домашня тварина завдала шкоди людині чи майну, відповідальність також нестиме її власник. Законодавство передбачає не лише штрафи, а й можливе вилучення тварини, якщо її утримання становить загрозу для оточення.