Кодекс об административных правонарушениях четко определяет, за что именно могут наказать владельцев собак и кошек.

За что могут оштрафовать владельцев животных?

В Украине действуют четкие нормы по содержанию домашних животных, которые предусматривают ответственность за небрежное или жестокое обращение. Соответствующие положения прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях, и по состоянию на апрель 2026 года они предусматривают как финансовые штрафы, так и дополнительные санкции.

Жестокое обращение с животными

Речь идет о любых действиях, вызывающих физические страдания животного, даже если они не привели к увечьям или гибели. За такие нарушения предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

К этой же категории относится и оставление животного на произвол судьбы в опасных условиях. Закон распространяется как на домашних, так и на бездомных животных.

Повторное нарушение или жестокость в отношении нескольких животных

Если аналогичное нарушение осуществляется повторно в течение года или касается нескольких животных, ответственность усиливается. Штраф возрастает до 5 100 – 8 500 гривен.

Кроме того, суд может назначить административный арест до 15 суток. Также возможно изъятие животного у владельца, если его пребывание у него представляет опасность.

Нарушение правил содержания животных

К этой категории относится содержание собак и кошек в запрещенных местах или без надлежащих условий. Также это касается отсутствия регистрации животного, что является обязательным требованием. Такие нарушения часто связаны с халатностью владельцев и могут создавать дискомфорт для окружающих.

Нарушение правил выгула

Выгул собак без поводка или намордника (для опасных пород), а также в неотведенных местах является основанием для штрафа. Отдельно наказывается неуборка экскрементов в общественных местах.

За такие действия предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма возрастает до 340 – 510 гривен.

Вред, причиненный животным

Если домашний любимец нанес вред имуществу или здоровью человека, ответственность несет владелец. В таких случаях штраф составляет от 1 700 до 3 400 гривен. Дополнительно возможно изъятие животного. Кроме этого, владелец обязан компенсировать все убытки.

Нарушение правил благоустройства

Собаки могут стать причиной повреждения зеленых насаждений или городской инфраструктуры. В таких случаях владелец должен уплатить штраф от 170 до 510 гривен за уничтожение растений.

За нарушение благоустройства штраф может достигать 340 – 1 360 гривен. Также возможно возмещение полной стоимости поврежденного имущества.

Агрессивное поведение животного

Наиболее серьезные случаи касаются нападений собак на людей. Если животное проявило агрессию и нанесло вред, владельцу грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Это подчеркивает важность дрессировки и контроля за поведением любимца. В некоторых случаях также возможно изъятие животного.

В Украине ужесточили правила содержания животных: что теперь запрещено владельцам?

В Украине с весны 2026 года начали действовать обновленные правила содержания домашних животных, которые существенно меняют подход к уходу за собаками и котами. Изменения связаны с адаптацией законодательства к европейским нормам и предусматривают усиление ответственности владельцев за условия жизни своих любимцев.

Одной из самых резонансных новаций стал запрет постоянного содержания собак на привязи. Теперь держать животное на цепи без возможности двигаться и регулярно гулять нельзя, ведь это считается нарушением его благосостояния.

В то же время закон не вводит абсолютного запрета на привязь, но существенно ограничивает ее использование. В частности, предусмотрено, что собаку нельзя держать на привязи длительное время без выгула – ориентировочно не более 12 часов подряд, после чего обязательный ежедневный выгул.

Также установлен ряд четких требований к условиям содержания животных. Владельцы должны обеспечить доступ к воде, еде, укрытие от погодных условий и достаточное пространство для движения. Запрещается оставлять привязанных животных без присмотра в общественных местах или привязывать их к транспортным средствам.

Отдельно законодательство усиливает ответственность за жестокое обращение. В частности, под запрет попадает выбрасывание животных на улицу, а также проведение болезненных процедур, например купирование хвоста или ушей без медицинских показаний.

Кроме того, владельцев обязывают соблюдать базовые стандарты ухода, включая надлежащие условия проживания и ветеринарный контроль. В случае нарушений предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях – даже изъятие животного.