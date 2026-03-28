Что нельзя делать в "сезон тишины"?
Речь идет о периоде, когда животные в дикой природе размножаются, объяснили в Всемирном фонде дикой природы. Для украинцев в это время есть запреты, за нарушение которых предусмотрено наказание.
Ограничения касаются тех, кто ведет хозяйственную деятельность в лесах, степях и возле водоемов, а также живет там или находится как турист. Прежде всего это касается источников повышенного шума.
Перечень запретов содержит статья 39 ЗУ "О животном мире":
- проведение взрывных работ, стрельбы;
- запуск фейерверков;
- организация концертов и фестивалей;
- проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах;
- использование моторных маломерных судов;
- санитарные рубки леса и тому подобное.
Штрафы за несоблюдение правил прописаны в статье 87 Кодекса об административных правонарушениях. Украинцы могут заплатить от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 – 850 гривен. Однако для должностных лиц сумма больше (50 – 70 необлагаемых минимумов) – от 850 до 1 190 гривен.
Рекомендации для "сезона тишины" / Фото WWF-Украина
Важно! Первоцветы относятся к редким растениям, а часть из них – в частности подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и черемша – занесены в Красную книгу Украины.
Срывать или выкапывать такие растения запрещено, ведь это приводит к сокращению их популяций и может поставить отдельные виды под угрозу полного исчезновения.
Какие еще запреты действуют в Украине?
Напомним, 1 апреля в Украине заканчивается срок запрета на вылов щуки, ведь нерестовая активность этого пресноводного хищника начинается значительно раньше, чем у других рыб.
А вот ловить раков запрещено до 30 июня. Исключение – водоемы Закарпатской области, где ограничения действуют круглый год из-за краснокнижного широкопалого рака. Штраф за одну особь составляет 3 332 гривен.