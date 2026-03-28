Що не можна робити в "сезон тиші"?

Йдеться про період, коли тварини в дикій природі розмножуються, пояснили у Всесвітньому фонді дикої природи. Для українців у цей час є заборони, за порушення яких передбачено покарання.

Обмеження стосуються тих, хто веде господарську діяльність у лісах, степах і біля водойм, а також мешкає там чи перебуває як турист. Насамперед це стосується джерел підвищеного шуму.

Перелік заборон містить стаття 39 ЗУ "Про тваринний світ":

проведення вибухових робіт, стрільби;

запуск феєрверків;

організація концертів і фестивалів;

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах;

використання моторних маломірних суден;

санітарні рубки лісу тощо.

Штрафи за недотримання правил прописані у статті 87 Кодексу про адміністративні правопорушення. Українці можуть заплатити від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 – 850 гривень. Однак для посадових осіб сума більша (50 – 70 неоподатковуваних мінімумів) – від 850 до 1 190 гривень.



Рекомендації для "сезону тиші" / Фото WWF-Україна

Важливо! Первоцвіти належать до рідкісних рослин, а частина з них – зокрема підсніжники, крокуси, білоцвіт, сон-трава та черемша – занесені до Червоної книги України.



Зривати чи викопувати такі рослини заборонено, адже це призводить до скорочення їхніх популяцій і може поставити окремі види під загрозу повного зникнення.

