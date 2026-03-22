Чи можна ловити раків навесні?

Ловити раків навесні в Україні наразі заборонено, розповіли у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Дивіться також Один човен може знищити мільйони риб: чому навесні не можна рибалити

Заборона на вилов раків діє для того, щоб зберегти їхню популяцію. Це необхідно, щоб вони могли спокійно спарюватися, виношувати ікру та пройти через першу линьку.

На великих водосховищах України обмеження діють з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року:

на Київському;

Кременчуцькому;

Канівському;

Дніпровському;

та Кам'янському водосховищах.

На інших водоймах країни заборона діє з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року.

Зауважте! Однак це правило не стосується водойм Закарпатської області. У цьому регіоні проживає широкопалий рак. Він занесений до Червоної книги України. Тому тут заборона вилов рака дійна увесь рік.

Які норми щодо вилову раків?

У липні ловити раків в Україні дозволять, однак лише з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства, пише Держрибагентство.

За ними, на добу одна людин має право зловити:

30 раків – на водоймах загального користування;

50 раків – на водоймах з платним доступом.

Прописані у правилах і способи вилову раків. Дозволяється ловити:

руками;

раколовкою (діаметром не більше 70 сантиметрів);

рогаткою;

волосінню з приманкою;

та розщіпом.

При цьому у одного ловця не може бути більш як 5 снастей.

Які покарання за порушення правил?

Зауважте, що рибалки в Україні можуть ловити раків не менше мінімального розміру:

у більшості водойм та Чорноморському регіоні – не менше 10 сантиметрів;

у річці Дунай та прилеглих водоймах – не менше 9 сантиметрів.

Суворо забороняється ловити вночі – пізніше години від заходу сонця та за годину до сходу. Також не можна використовувати підсвічення.

За незаконний вилов раків загрожує покарання – від штрафу до кримінальної відповідальності, залежно від масштабу заподіяної шкоди. Також доведеться відшкодувати збитки рибному господарству.

Річкові раки – це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення їхньої популяції негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер,

– наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Важливо! Штраф лише за одного виловленого раку у період дії заборони складає 3 332 гривень.

Коли можна ловити рибу навесні?