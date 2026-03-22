Можно ли ловить раков весной?
Ловить раков весной в Украине пока запрещено, рассказали в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Запрет на вылов раков действует для того, чтобы сохранить их популяцию. Это необходимо, чтобы они могли спокойно спариваться, вынашивать икру и пройти через первую линьку.
На крупных водохранилищах Украины ограничения действуют с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года:
- на Киевском;
- Кременчугском;
- Каневском;
- Днепровском;
- и Каменском водохранилищах.
На других водоемах страны запрет действует с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года.
Заметьте! Однако это правило не касается водоемов Закарпатской области. В этом регионе проживает широкопалый рак. Он занесен в Красную книгу Украины. Поэтому здесь запрет вылов рака действует весь год.
Какие нормы по вылову раков?
В июле ловить раков в Украине позволят, однако только с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства, пишет Госрыбагентство.
По ним, в сутки один человек имеет право поймать:
- 30 раков – на водоемах общего пользования;
- 50 раков – на водоемах с платным доступом.
Прописаны в правилах и способы вылова раков. Разрешается ловить:
- руками;
- раколовкой (диаметром не более 70 сантиметров);
- рогаткой;
- леской с приманкой;
- и расщепом.
При этом у одного ловца не может быть более 5 снастей.
Какие наказания за нарушение правил?
Заметьте, что рыбаки в Украине могут ловить раков не менее минимального размера:
- в большинстве водоемов и Черноморском регионе – не менее 10 сантиметров;
- в реке Дунай и прилегающих водоемах – не менее 9 сантиметров.
Строго запрещается ловить ночью – позже часа от захода солнца и за час до восхода. Также нельзя использовать подсветку.
За незаконный вылов раков грозит наказание – от штрафа до уголовной ответственности, в зависимости от масштаба причиненного ущерба. Также придется возместить ущерб рыбному хозяйству.
Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции негативно влияет на общий природный баланс рек и озер,
– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.
Важно! Штраф только за одного выловленного рака в период действия запрета составляет 3 332 гривен.
Когда можно ловить рыбу весной?
В Украине действуют четкие правила рыболовства, призваны защитить водные биоресурсы в наиболее уязвимые периоды. Прежде всего речь идет о нересте – время, когда рыбалка существенно ограничивается или полностью запрещается, чтобы не повредить воспроизводству популяций.
Обычно нерестовый период стартует с 1 апреля, однако его продолжительность зависит от типа водоема. На реках и их притоках ограничения действуют до 30 мая, тогда как в водохранилищах, озерах и заливах – до 19 июня.
Кроме весенних ограничений, существуют и зимние. В частности, с 1 ноября и до начала нереста запрещено вылов рыбы в зимовальных ямах, где она переживает холодный период.
А вот щуку нельзя вылавливать с 15 февраля до 31 марта. Нарушение этих норм может обойтись дорого – за незаконный вылов этой рыбы предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен.