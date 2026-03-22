Можно ли ловить раков весной?

Ловить раков весной в Украине пока запрещено, рассказали в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Запрет на вылов раков действует для того, чтобы сохранить их популяцию. Это необходимо, чтобы они могли спокойно спариваться, вынашивать икру и пройти через первую линьку.

На крупных водохранилищах Украины ограничения действуют с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года:

на Киевском;

Кременчугском;

Каневском;

Днепровском;

и Каменском водохранилищах.

На других водоемах страны запрет действует с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года.

Заметьте! Однако это правило не касается водоемов Закарпатской области. В этом регионе проживает широкопалый рак. Он занесен в Красную книгу Украины. Поэтому здесь запрет вылов рака действует весь год.

Какие нормы по вылову раков?

В июле ловить раков в Украине позволят, однако только с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства, пишет Госрыбагентство.

По ним, в сутки один человек имеет право поймать:

30 раков – на водоемах общего пользования;

50 раков – на водоемах с платным доступом.

Прописаны в правилах и способы вылова раков. Разрешается ловить:

руками;

раколовкой (диаметром не более 70 сантиметров);

рогаткой;

леской с приманкой;

и расщепом.

При этом у одного ловца не может быть более 5 снастей.

Какие наказания за нарушение правил?

Заметьте, что рыбаки в Украине могут ловить раков не менее минимального размера:

в большинстве водоемов и Черноморском регионе – не менее 10 сантиметров;

в реке Дунай и прилегающих водоемах – не менее 9 сантиметров.

Строго запрещается ловить ночью – позже часа от захода солнца и за час до восхода. Также нельзя использовать подсветку.

За незаконный вылов раков грозит наказание – от штрафа до уголовной ответственности, в зависимости от масштаба причиненного ущерба. Также придется возместить ущерб рыбному хозяйству.

Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции негативно влияет на общий природный баланс рек и озер,

– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Важно! Штраф только за одного выловленного рака в период действия запрета составляет 3 332 гривен.

