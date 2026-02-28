Що треба знати про риболовлю весною 2026 року?
Про те, які обмеження діють на весняній рибалці, йдеться в законодавчих "Правилах любительського рибальства".
Щоб захистити риб у вразливий для них період, в Україні діють відповідні правила. Зокрема встановлені строки, коли рибалити заборонено. Найчастіше це нерест. Саме для збереження водних біоресурсів і діють обмеження.
Важливо! Нерест – період, коли риба розмножується і потребує спокою. Будь-яке втручання людини може зашкодити.
Процес триває з 1 квітня. Але дата завершення буде відрізнятись залежно від місця:
- на річках і їхніх притоках – нерест триває до 30 травня;
- у водосховищах, озерах і затоках – до 19 червня.
Зокрема варто враховувати, що з 1 листопада до початку нерестового сезону (1 квітня) діє обмеження на вилов риби в зимувальних ямах.
Зауважте! Вилов щуки заборонено з 15 лютого по 31 березня.
Водночас діє заборона на ловлю раків – до 30 червня. Далі їх можна буде ловити не більше 30 на одну людину.
Яка відповідальність передбачена за порушення?
Якщо не дотримуватись правил, доведеться платити штрафи, пишуть Новини.LIVE. Наприклад, незаконний вилов щуки обійдеться у 3 468 гривень. За кожного виловленого рака в заборонений період – 3 332 гривні.
На ресурсі "Рибальський світ" також прописані штрафи за незаконну ловлю іншої риби:
- сом – за одиницю 5 117 гривень;
- судак – 3 587 гривень за одну;
- лящ – 1 564 гривень за одну;
- окунь – 3 162 гривень за одну;
- короп – 3 587 гривень за одну.
Зверніть увагу! Компенсація нараховується за кожну особину. Тобто, якщо вас впіймають із 5 виловленими сомами, штраф буде відповідним: 5 117 гривень помножити на 5 (особин риби). Загалом вийде 25 585 гривень.
Зокрема існує норма прилову (частка риби, що не відповідає встановленим мінімальним розмірам), яка не повинна перевищувати 10%.
Які норми вилову риби допустимі у 2026 році?
Норми вилову створені, щоб уникнути виснаження рибних ресурсів. Зокрема у період нересту, весною.
Добовий ліміт на людину складає – 3 кілограми риби одного виду. Однак під час нересту для рибалки можна використовувати лише 1 вудку й 2 гачки.
Рибалити дозволяється з берега, аби додатково не впливати на вразливий стан риб.
Що ще відомо про риболовлю та штрафи за неї?
У 2025 році українські рибалки відновили вилов у північно-західній Атлантиці. Там вдалося добути 44,7 тисячі тонн риби.
Водночас в Україні штрафи за незаконний вилов риби в лютому сягали 85 тисяч гривень.