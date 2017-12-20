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Лосів внесли до Червоної книги України

00:58, сьогодні 248 Читать новость на русском
Лось
Лось / bigkiev.com.ua

Міністр екології України Остап Семерак підписав наказ про внесення лося до Червоної книги України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це означає, що після державної реєстрації наказу мисливці не матимуть права вбивати цих тварин попри затверджені раніше ліміти.

Наказ про внесення лося до Червоної Книги підписано. Насправді за ці 10 місяців - з моменту прийнятого мною рішення заб...

Опубліковано Остапом Семераком 20 грудня 2017 р.

Я також свідомий того, що в Україні є тотальна проблема з браконьєрством. Навіть підвищені влітку цього року штрафи за цей незаконний вид діяльності не вирішують повністю ситуацію, адже для того, щоб штрафи діяли, потрібно, щоб справи доводилися до кінця, а не розвалювалися у судах,
– зазначив міністр.

Щойно даний наказ набере чинності, автоматично будуть скасовані суперечливі ліміти на відстріл 160 лосів у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, раніше користувачів соцмереж обурило фото вбитої рисі, яку у Карпатах на полюванні застрелив разом зі своїм сином лісник Устеріцького лісництва держпідприємства "Рахівське лісове державне господарство".

Теги: Новини України Новини політики Екологія світ тварин Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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