Лосів внесли до Червоної книги України
Міністр екології України Остап Семерак підписав наказ про внесення лося до Червоної книги України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, це означає, що після державної реєстрації наказу мисливці не матимуть права вбивати цих тварин попри затверджені раніше ліміти.
Я також свідомий того, що в Україні є тотальна проблема з браконьєрством. Навіть підвищені влітку цього року штрафи за цей незаконний вид діяльності не вирішують повністю ситуацію, адже для того, щоб штрафи діяли, потрібно, щоб справи доводилися до кінця, а не розвалювалися у судах,
– зазначив міністр.
Щойно даний наказ набере чинності, автоматично будуть скасовані суперечливі ліміти на відстріл 160 лосів у нинішньому сезоні.
Нагадаємо, раніше користувачів соцмереж обурило фото вбитої рисі, яку у Карпатах на полюванні застрелив разом зі своїм сином лісник Устеріцького лісництва держпідприємства "Рахівське лісове державне господарство".