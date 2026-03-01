Яку рибу можна ловити безлімітно?
Про те, які види риб можна ловити без обмежень, йдеться в повідомленні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Залежно від сезону або виду риби, часто любителі рибалки потрапляють на обмеження. Існує також добова норма вилову. На одного рибалку не більше 3 кілограмів риби та одна "трофейна" особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах.
Однак є риби, які мають надмірну чисельність або не дуже добре впливають на місцеву фауну. Для таких видів обмеження не застосовують:
- Ротань-головешка. Хижак із басейну річки Амур, який, потрапивши в українські водойми, швидко адаптувався і несе екологічну шкоду. Риба поїдає ікру та молодь цінних видів риб (щука, окунь, лин) і може повністю винищити інші популяції. Щоб зловити – можна використовувати шматочок черв'яка, опариша. Найкраще ловити на легку поплавцеву вудку біля заростей водної рослинності.
- Сонячний окунь. Риба із Північної Америки, що харчується дрібними безхребетними, активно поїдає ікру та личинок інших риб. Щоб зловити – добре реагує на ті ж наживки, що й ротань, тримається зграйками у прибережній зоні та в прогрітій сонцем воді.
- Карликовий американський сом. Цей вид теж із Північної Америки, а основна шкода від нього в тому, що він всеїдний. Зловити можна в теплу пору року, особливо вночі. Для наживки використовують черв'яків, шматочки м'яса або риби.
- Чебачок амурський. Дуже маленька і дуже шкідлива риба з Далекого Сходу. Небезпечний через всеїдність та швидке розмноження. Зокрема є переносником паразитів, об'їдає плавці та луску інших риб. Ловити можна на мотиля, опираша, тісто.
- Верховодка. Невеличка срібляста, найпоширеніша з риб у прісних водоймах, часто утворює зграї біля поверхні води. Хоча цей вид є кормовою базою для хижаків, його чисельність настільки велика, що навіть безмірний вилов суттєво не зашкодить популяції. Ловити найкраще на легкі поплавцеві вудки. Для наживки використовувати – опариша, мотиля, манну бовтанку або навіть суху муху.
- Тюлька. Дрібна зграйна риба з родини оселедцевих. Раніше мешкала в морях, нині – адаптувалася до прісної води. Має велику чисельність, тому вилов не обмежують. А ловити якнайкраще влітку на "самодур" (снасть із кількома гачками оснащеними бісером чи нитками).
- Атерина. Невелика риба зграйного виду, що мешкає переважно у Чорному та Азовському морях. Вважається малоцінною через малий розмір та велику кількість. Ловити на легкі снасті з використанням наживок тваринного походження (шматочки креветки, черв'яка).
Водночас рибалкам нагадують, що вилов цих видів – не лише можливість принести додому улов, а й збалансувати природний баланс.
Як карають за незаконний вилов риби?
Зокрема уважним рибалкою потрібно бути не тільки щодо видів риби, а й щодо періоду ловлі. Наприклад, з кінця осені не можна ловити риби в зимувальних ямах.
Про що нагадує Держрибагентство. Важливо, щоб у вразливий період, коли риба потребує тиші й захисту, люди не чинили навпаки.
Саме тому в Україні існують обмеження для рибалок та штрафи за порушення. У статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення прописані адміністративні покарання за недотримання правил рибальства.
Якщо ловити рибу в зимувальних ямах за незначні порушення штраф буде від 34 до 170 гривень. Водночас грубі порушення коштуватимуть від 340 до 680 гривень. Також доведеться заплатити за незаконно виловлену рибу – поштучно. Наприклад:
- одна щука – 3 468 гривень штрафу;
- судак – 3 587 гривень;
- сом – 5 117 гривень.
Що ще потрібно знати про риболовлю?
У 2025 році українські риболови виловили понад 40 тисяч тонн риби, а майже половину з них – за межами України, зокрема в північно-східній частині Атлантики.
Водночас, щоб рибалка була вдалою, треба завчасно подбати про прикормку. Нею може бути висушений хліб.