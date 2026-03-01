Яку рибу можна ловити безлімітно?

Про те, які види риб можна ловити без обмежень, йдеться в повідомленні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Залежно від сезону або виду риби, часто любителі рибалки потрапляють на обмеження. Існує також добова норма вилову. На одного рибалку не більше 3 кілограмів риби та одна "трофейна" особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах.

Однак є риби, які мають надмірну чисельність або не дуже добре впливають на місцеву фауну. Для таких видів обмеження не застосовують:

Ротань-головешка . Хижак із басейну річки Амур, який, потрапивши в українські водойми, швидко адаптувався і несе екологічну шкоду. Риба поїдає ікру та молодь цінних видів риб (щука, окунь, лин) і може повністю винищити інші популяції. Щоб зловити – можна використовувати шматочок черв'яка, опариша. Найкраще ловити на легку поплавцеву вудку біля заростей водної рослинності.

. Хижак із басейну річки Амур, який, потрапивши в українські водойми, швидко адаптувався і несе екологічну шкоду. Риба поїдає ікру та молодь цінних видів риб (щука, окунь, лин) і може повністю винищити інші популяції. – можна використовувати шматочок черв'яка, опариша. Найкраще ловити на легку поплавцеву вудку біля заростей водної рослинності. Сонячний окунь . Риба із Північної Америки, що харчується дрібними безхребетними, активно поїдає ікру та личинок інших риб. Щоб зловити – добре реагує на ті ж наживки, що й ротань, тримається зграйками у прибережній зоні та в прогрітій сонцем воді.

. Риба із Північної Америки, що харчується дрібними безхребетними, активно поїдає ікру та личинок інших риб. Щоб зловити – добре реагує на ті ж наживки, що й ротань, тримається зграйками у прибережній зоні та в прогрітій сонцем воді. Карликовий американський сом . Цей вид теж із Північної Америки, а основна шкода від нього в тому, що він всеїдний. Зловити можна в теплу пору року, особливо вночі. Для наживки використовують черв'яків, шматочки м'яса або риби.

. Цей вид теж із Північної Америки, а основна шкода від нього в тому, що він всеїдний. Зловити можна в теплу пору року, особливо вночі. Для наживки використовують черв'яків, шматочки м'яса або риби. Чебачок амурський . Дуже маленька і дуже шкідлива риба з Далекого Сходу. Небезпечний через всеїдність та швидке розмноження. Зокрема є переносником паразитів, об'їдає плавці та луску інших риб. Ловити можна на мотиля, опираша, тісто.

. Дуже маленька і дуже шкідлива риба з Далекого Сходу. Небезпечний через всеїдність та швидке розмноження. Зокрема є переносником паразитів, об'їдає плавці та луску інших риб. Ловити можна на мотиля, опираша, тісто. Верховодка . Невеличка срібляста, найпоширеніша з риб у прісних водоймах, часто утворює зграї біля поверхні води. Хоча цей вид є кормовою базою для хижаків, його чисельність настільки велика, що навіть безмірний вилов суттєво не зашкодить популяції. Ловити найкраще на легкі поплавцеві вудки. Для наживки використовувати – опариша, мотиля, манну бовтанку або навіть суху муху.

. Невеличка срібляста, найпоширеніша з риб у прісних водоймах, часто утворює зграї біля поверхні води. Хоча цей вид є кормовою базою для хижаків, його чисельність настільки велика, що навіть безмірний вилов суттєво не зашкодить популяції. Ловити найкраще на легкі поплавцеві вудки. Для наживки використовувати – опариша, мотиля, манну бовтанку або навіть суху муху. Тюлька . Дрібна зграйна риба з родини оселедцевих. Раніше мешкала в морях, нині – адаптувалася до прісної води. Має велику чисельність, тому вилов не обмежують. А ловити якнайкраще влітку на "самодур" (снасть із кількома гачками оснащеними бісером чи нитками).

. Дрібна зграйна риба з родини оселедцевих. Раніше мешкала в морях, нині – адаптувалася до прісної води. Має велику чисельність, тому вилов не обмежують. А ловити якнайкраще влітку на "самодур" (снасть із кількома гачками оснащеними бісером чи нитками). Атерина. Невелика риба зграйного виду, що мешкає переважно у Чорному та Азовському морях. Вважається малоцінною через малий розмір та велику кількість. Ловити на легкі снасті з використанням наживок тваринного походження (шматочки креветки, черв'яка).

Водночас рибалкам нагадують, що вилов цих видів – не лише можливість принести додому улов, а й збалансувати природний баланс.

Як карають за незаконний вилов риби?

Зокрема уважним рибалкою потрібно бути не тільки щодо видів риби, а й щодо періоду ловлі. Наприклад, з кінця осені не можна ловити риби в зимувальних ямах.

Про що нагадує Держрибагентство. Важливо, щоб у вразливий період, коли риба потребує тиші й захисту, люди не чинили навпаки.

Саме тому в Україні існують обмеження для рибалок та штрафи за порушення. У статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення прописані адміністративні покарання за недотримання правил рибальства.

Якщо ловити рибу в зимувальних ямах за незначні порушення штраф буде від 34 до 170 гривень. Водночас грубі порушення коштуватимуть від 340 до 680 гривень. Також доведеться заплатити за незаконно виловлену рибу – поштучно. Наприклад:

одна щука – 3 468 гривень штрафу;

судак – 3 587 гривень;

сом – 5 117 гривень.

Що ще потрібно знати про риболовлю?