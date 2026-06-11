Україна нарощує потенціал виробництва біометану

Експерти польського Банку господарства крайового (BGK) вважають, що Україна здатна посісти провідні позиції на європейському ринку біометану, повідомляє Farmer.pl. В аналітичному матеріалі зазначається, що вже до кінця десятиліття український експорт цього ресурсу може сягнути 1 мільярда кубометрів на рік.

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У довгостроковій перспективі потенціал виробництва оцінюється ще вище – від 9,7 до 21,8 мільярда кубометрів щорічно. Такі показники роблять Україну одним із найперспективніших гравців на ринку відновлюваних газів.

Аналітики наголошують, що ключовою перевагою країни є потужний аграрний сектор. Значні обсяги сільськогосподарської сировини створюють сприятливі умови для виробництва біогазу та подальшого отримання біометану.

Польща може стати головним маршрутом до ринку ЄС

У матеріалі BGK зазначається, що важливу роль у розвитку українського експорту може відіграти Польща. Завдяки наявним газотранспортним з'єднанням та розвиненій інфраструктурі країна має потенціал стати ключовим транзитним хабом для постачання біометану до держав Західної Європи.

Додаткові можливості для співпраці відкрив меморандум, підписаний у 2023 році між польським оператором газотранспортної системи Gaz-System та Оператором ГТС України. Документ заклав основу для модернізації прикордонної інфраструктури та розвитку транспортування відновлюваних газів.

На думку експертів, за умови подальшої інтеграції енергетичних систем Польща може стати одним із головних центрів розподілу українського біометану в Європейському Союзі.

Європа збільшує ставку на відновлюваний газ

Біометан дедалі частіше розглядають як реальну альтернативу природному газу та важливий інструмент посилення енергетичної безпеки Європи. В межах програми REPowerEU Європейський Союз планує довести виробництво біометану до 35 мільярдів кубометрів на рік, щоб скоротити залежність від імпорту викопного палива.

Водночас для реалізації свого потенціалу Україні необхідно продовжити адаптацію законодавства до європейських стандартів, створювати сприятливі умови для інвесторів і розвивати інфраструктуру виробництва та транспортування біометану.

На Тернопільщині збудують біометановий завод за участі OKKO: що відомо про проєкт

На Тернопільщині планують побудувати біометановий завод, який вироблятиме біометан, біогаз та електроенергію з аграрної сировини.

Підприємство щороку вироблятиме 13,7 мільйона кубометрів біогазу, 3,84 мільйона кубометрів біометану та 15 мільйонів кіловат-годин електроенергії, використовуючи відходи аграрного виробництва та тваринництва.