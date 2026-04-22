Що відомо про український біометан?

Деталі розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у середу, 22 квітня. Йдеться про посилення енергетичної стійкості та імпульс для розвитку відновлювальної енергетики – завдяки залученню інвестицій у сектор.

Дивіться також Сонце та вітер замість АЕС: чи врятують відновлювальні джерела українську енергетику

Мета – до 2030 року вийти на виробництво 1 мільярда кубометрів біометану на рік, а протягом наступних 5 років збільшити цей обсяг до 2,1 мільярда кубометрів. Зокрема, програма передбачає:

будівництво нових біометанових заводів;

модернізацію наявних біогазових установок;

формування інвестиційних стимулів для бізнесу;

дерегуляцію щодо підключення виробників біометану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

На першому етапі реалізації планується запустити в роботу 8 біометанових заводів та створити інституційну основу для повноцінного функціонування сфери,

– наголосив міністр.

Одним із головних виконавців плану є Міністерство енергетики. Уже у 2026 році Україна сподівається отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлюваного палива, ініціювати угоду про взаємне визнання гарантій походження біометану та затвердити правила визначення якості природного газу.

Інші новини про відновлювальну енергетику: