Де в Україні побудують нову ВЕС?
Деталі компанія розповіла в середу, 22 квітня. Цікаво, що це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі.
Нову станцію збудують у Полтавській області, вона складатиметься із близько 100 вітрових турбін. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 1,2 мільярда євро.
Полтавська ВЕС – частина масштабних інвестицій ДТЕК у майбутнє країни,
– заявили в компанії.
Натомість генеральний директор Максим Тімченко зауважив, що навіть під час війни Україна залишається привабливою для інвестицій, а міжнародні партнери мають можливість долучитися до розбудови сучасної європейської енергосистеми.
Нагадаємо, раніше в компанії розповіли, що за перші три місяці 2026 року інвестували в ремонти та відновлення української енергетики понад 4 мільярди гривень.
Що варто знати про відновлювальну енергетику?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський розповів, що наразі на обсяги відключень світла впливає погода. За сприятливих умов – коли є сильний вітер і сонячно – відновлювана енергетика працює на повну потужність, що полегшує ситуацію в енергосистемі.
Водночас є й проблеми: у години пікового споживання Україна залежить від імпорту електроенергії, але через наслідки обстрілів його не завжди вдається забезпечити. Окрім того, обмеження створюють прайс-кепи, адже ціни в Європі можуть зростати настільки, що закупівля стає неможливою.