Где в Украине построят новую ВЭС?
Детали компания рассказала в среду, 22 апреля. Интересно, что это будет одна из крупнейших наземных ветроэлектростанций в Европе.
Новую станцию построят в Полтавской области, она будет состоять из около 100 ветровых турбин. Общий объем инвестиций в проект – 1,2 миллиарда евро.
Полтавская ВЭС – часть масштабных инвестиций ДТЭК в будущее страны,
– заявили в компании.
В то же время генеральный директор Максим Тимченко отметил, что даже во время войны Украина остается привлекательной для инвестиций, а международные партнеры имеют возможность приобщиться к развитию современной европейской энергосистемы.
Напомним, ранее в компании рассказали, что за первые три месяца 2026 года инвестировали в ремонты и восстановление украинской энергетики более 4 миллиардов гривен.
Что стоит знать о возобновляемой энергетике?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал, что сейчас на объемы отключений света влияет погода. При благоприятных условиях – когда есть сильный ветер и солнечно – возобновляемая энергетика работает на полную мощность, что облегчает ситуацию в энергосистеме.
В то же время есть и проблемы: в часы пикового потребления Украина зависит от импорта электроэнергии, но из-за последствий обстрелов его не всегда удается обеспечить. Кроме того, ограничения создают прайс-кэпы, ведь цены в Европе могут расти настолько, что закупка становится невозможной.