Как Китай подготовился к войне?

Коммунистическая партия Китая, правящая страной, рассматривает промышленность как основу национальной безопасности. В то же время страна сделала ставку на развитие собственного производства, укрепляя контроль над ресурсами и цепочками поставок, пишет The New York Times.

Мы видим более жесткую промышленную политику сверху, больше руководства со стороны центрального правительства по развитию стратегических секторов, которые Китай считает необходимыми для того, чтобы не зависеть от западных государств,

– объясняет директор Азиатского глобального института при Университете Гонконга Хэйвай Тан.

В соответствии с этой политикой Китай значительно нарастил стратегические запасы нефти.

К тому же в стране активно начали развивать возобновляемую энергетику:

солнечную;

ветровую;

и гидроэнергетику.

Развитие возобновляемой энергетики идет настолько быстро, что спрос на нефтепродукты, дизель и бензин начал снижаться.

И хотя Китай, по официальным данным, в 2025 году нарастил импорт нефти на 4,4%, а потребление на 3,6%, аналитики считают, что пик потребности в нефти страна уже достигла.

Вместе с тем страна активно использует современные технологии, чтобы уменьшить зависимость от импортного сырья для своей промышленности.

Еще 10 лет назад Китай был крупнейшим рынком автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сегодня же он лидирует по рынку электромобилей.

Ранее страна была крупнейшим импортером нефтехимии для производства пластмасс, металлических и резиновых компонентов. Сейчас же все чаще использует собственный уголь для изготовления химических веществ.

Эксперты говорят, что решающую роль в стратегии Китая сыграли государственное планирование и инвестиции.

На фоне того, что Ормузский пролив, ключевой маршрут для поставок нефти в Азию, остается фактически закрытой, Китай пока демонстрирует большую устойчивость, чем большинство других стран,

– резюмирует издание.

Заметьте! Переломным моментом, который заставил Китай развивать собственные ресурсы и возможности стало первое президентство Трампа. Тогда американский лидер начал экономическое противостояние с Китаем, которое переросло в торговую и технологическую войну. Это вызвало беспокойство в Пекине и заставило развивать самодостаточность.

Как Китай развивает использование угля?

Также Китай усовершенствовал использование угля для производства нефтехимии. Это давняя технология, которая еще во время Второй мировой войны применялась в Германии.

Она практически не распространена за пределами страны. В то же время технология позволяет превращать уголь на множество химической продукции – от пластиковых пакетов до тканей, пишет Reutersэто дает Пекину альтернативу нефти для обеспечения потребностей промышленности.

В итоге, пока по всему миру страны страдают от перебоев с поставками нефти и высоких цен, китайские компании зарабатывают:

Акции Ningxia Baofeng Energy, которая ежегодно производит миллионы тонн нефтехимии из угля, выросли примерно на 30% с конца февраля.

Компания крупнейшего производителя угля в Китае Shenhua Energy подорожала за это время на 15%.

Сейчас именно использование угля помогает Китаю сдерживать последствия дефицита нефти и газа и роста цен.

Заметьте! Китай производит треть азотных удобрений в мире, причем 80% из них – именно с использованием угля. Томи с начала войны на Ближнем Востоке мировые цены, например, такое удобрение как карбамид выросли более чем на 40%, а в Китае цены остаются менее чем вдвое ниже.

Как война в Иране повлияла на мировые энергорынки?