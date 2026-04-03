Сколько стоит восстановить энергетику Украины?
За первые три месяца года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление более 4 миллиардов гривен, о чем сообщили в компании.
Эти средства направляются на поддержку работы шахт и восстановление теплоэлектростанций, которые регулярно попадают под обстрелы. В ДТЭК рассказали, что именно они остаются основой стабильной работы энергосистемы.
Масштабы разрушений огромные. Только за последние полгода ТЭС компании массированно атаковали 11 раз,
– говорится в видео ДТЭК.
В частности были и случаи, когда на одну станцию одновременно направляли десятки дронов и ракет. Из-за таких повреждений восстановление станций продлится весь 2026 год и дольше.
Пока же главная задача:
- подготовить систему к летним пикам потребления, когда активно используются кондиционеры, а нагрузка на энергосистему увеличивается;
- подготовиться к следующей зиме.
Обратите внимание! С начала полномасштабной войны в устойчивость тепловой генерации ДТЭК инвестировал почти 48 миллиардов гривен.
Напомним, что в результате атак России также пострадал и Нафтогаз. Об этом сообщили в компании 2 апреля.
За 151 день отопительного сезона враг совершил 129 вражеских атак. Россияне "били" по трубопроводам, системах отопления и тому подобное.
Однако благодаря работникам Нафтогаза украинцам возвращали свет и тепло в дома.
Что следует знать о подготовке к следующему отопительному сезону?
- Все украинские регионы уже утвердили Планы устойчивости. Государственный бюджет выделит на их финансирование 30% из бюджета, а 20% должны "взять" из местных бюджетов.
- В то же время Владимир Зеленский сообщал, что блокирование кредита на 90 миллиардов евро от ЕС затягивает подготовку Украины к следующей зиме. Президент заявил, что один человек в Европе "встал против целой Европы просто для того, чтобы удовлетворить Москву".