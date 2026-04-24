Что говорят о санкциях в России?

Подобное заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, о чем сообщают российские медиа.

Читайте также Не все так просто, – политолог разобрал, что не так с новым пакетом санкций ЕС против России

Он признал, что западные санкции имеют негативный эффект. Но Россия якобы уже получила опыт минимизации последствий этих ограничений.

Дмитрий Песков Пресс-секретарь Путина Санкции - это плохо. И так, знаете, легкомысленно говорить - "не страшны" и т.д. - было бы неправильно.

Так Песков ответил журналистам в ответ на вопрос о том, не опасны ли для России очередные ограничения Евросоюза.

Напомним! В четверг, 23 апреля, ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

У них конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже приобрели значительный опыт по минимизации последствий санкций и огромный опыт относительно того, как не прерывать работу в различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными,

– добавил Песков.

В частности Россия в пятницу, 24 апреля, уже заявила, что новые санкции Европейского Союза в отношении ее нефти и газа повредят как развивающимся странам,. Также вред будет якобы самому ЕС. Об этом писали в Reuters.

Все это происходит на фоне глобального энергетического кризиса и дефицита ресурсов, которые остро ощущаются в большинстве регионов мира,

– заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она добавила, что санкции также угрожают продовольственной безопасности, поскольку они включают ограничения по удобрениям.

Обратите внимание! Захарова добавила, что Россия планирует принять ответные меры, и они будут "жесткими, разработанными в соответствии с интересами России".

Что еще следует знать о санкциях против Кремля?

Напомним, что новый пакет санкций Европейского Союза против России содержит немало пунктов. Среди них в частности ограничения по теневому флоту, банковского сектора и тому подобное.

Также ЕС уже работает над 21-м пакетом санкций против Кремля. Таким образом, Европа хочет давить на Россию до тех пор, пока та не прекратит войну против Украины.