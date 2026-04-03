Скільки коштує відновити енергетику України?

За перші три місяці року ДТЕК інвестував у ремонти та відновлення понад 4 мільярди гривень, про що повідомили у компанії.

Ці кошти спрямовують на підтримку роботи шах та відновлення теплоелектростанцій, які регулярно потраплять під обстріли. У ДТЕК розказали, що саме вони залишаються основою стабільної роботи енергосистеми.

Масштаби руйнувань величезні. Лише за останні пів року ТЕС компанії масовано атакували 11 разів,

– йдеться у відео ДТЕК.

Зокрема були й випадки, коли на одну станцію одночасно спрямовували десятки дронів та ракет. Через такі пошкодження відновлення станцій триватиме весь 2026 рік і довше.

Наразі ж головне завдання:

підготувати систему до літніх піків споживання, коли активно використовуються кондиціонери, а навантаження на енергосистему збільшується;

підготуватися до наступної зими.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни в стійкість теплової генерації ДТЕК інвестував майже 48 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що внаслідок атак Росії також постраждав й Нафтогаз. Про це повідомили у компанії 2 квітня.

За 151 день опалювального сезону ворог здійснив 129 ворожих атак. Росіяни "били" по трубопроводах, системах опалення тощо.

Проте завдяки працівникам Нафтогазу українцям повертали світло та тепло до будинків.

