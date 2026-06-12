Скільки витрачає Росія на бойові дії в Україні

Таку суму підрахував науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, про що пише російське медіa The Moscow Times.

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Якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, то витрати на армію та виробництво озброєнь зросли на 29,9%.

Відносно січня – березня 2024 року – на 68,7%.

Порівняно з 2023 роком – на 129%.

А якщо порівнювати з першим кварталом 2022 року – у 4,6 раза.

Зверніть увагу! Вперше від початку повномасштабної війни частка військових витрат у бюджеті досягла 46%.

Тобто майже кожен другий рубль дістався армії Росії. Згідно з розрахунками, російська військова машина витрачала близько 2,7 мільярда рублів на годину та 65 мільярда рублів на день.

Цю суму можна сміливо порівняти з річним бюджетом деяких областей. Наприклад, Новгородської або Орловської областей – 69 та 61 мільярд рублів відповідно.

Щомісячні витрати на війну – близько 2 трильйони рублів – перевищили річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії (1,7 трильйона рублів) та всіх російських регіонів, окрім Москви,

– йдеться у матеріалі.

Цікавий нюанс полягає у тому, що основне зростання військових витрат припало на засекречені статті. Їхній обсяг збільшився з 3,4 до 4,9 трильйона рублів за підсумками кварталу.

У результаті засекреченими виявилися 38,2% усіх бюджетних витрат (12,8 трильйона рублів за квартал).

Крім того, витрати на війну зростають, попри те, що у бюджеті було закладено їхнє незначне скорочення – з 7,8% до 6,2% ВВП. Але у першому кварталі 2026 року військовий бюджет збільшився до 12% ВВП.

Важливо! Військові витрати у 2026 році будуть значно вищими за торішні. Це збільшує бюджетний дефіцит, який у першому кварталі становив 4,6 трильйона рублів, а наприкінці травня досяг 6 трильйона рублів.

Нагадаємо, що у Росії наразі найбільший дефіцит бюджету з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, цього року на оборону й безпеку у Кремлі заклали 16,84 трильйона рублів. А це 40% від всього бюджету.

Станом на сьогодні Росія стала державою, яка тримається лише на військових витратах. Якщо їх не буде, тобто після припинення бойових дій в Україні, все може посипатись.