Що буде з економікою Росії після війни?

Про те, як зміниться становище Кремля та економічні показники в країні, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

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Хоча російська пропаганда продовжує запевняти, що в економіці Росії "безпрецедентне зростання", справжня ситуація інша. Зокрема економісти почали частіше визнавати наслідки російсько-української війни.

Так, нині Росія стала державою, яка тримається лише на військових витратах. Якщо ж їх не буде, тобто після припинення бойових дій, усе може посипатись.

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Водночас у розвідці додають, що така інформація з'явилась не від опозиції чи західних аналітиків. Так звані тривожні дзвіночки для Кремля прозвучали під час однієї з російських конференцій. Зазвичай там обговорюють воєнну економіку, стратегічну безпеку Росії та воєнно-промисловий комплекс.

Дмитро Бєлоусов, заступник генерального директора центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, теж зазначав, що російська економіка стала заручницею війни.

За його словами, після закінчення війни в Росії можливі;

соціально-економічна дестабілізація;

скорочення оборонзамовлень;

падіння доходів населення;

зупинка підприємств ВПК;

зростання безробіття.

Поки ракети летять по Україні, російські заводи ще якось працюють. Але щойно "гарматний допінг" закінчиться, економіка країни-агресора ризикує зустрітися з реальністю, від якої її кілька років рятувала лише війна,

– пояснили в розвідці.

Зокрема там порівняли російський підхід до моделі пізнього СРСР. Тобто країна виробляє більше зброї замість нормальної економіки.

Окремі занепокоєння для Кремля викликає перспектива демобілізації. Наприклад, якщо після війни з 2,4 мільйона людей скоротити кількість службовців до 1,5 мільйона.

Тобто 900 тисяч росіян, які воювали, мають психологічні травми та завищені очікування будуть повертатись туди, де менше роботи й низькі зарплати, де "герої спецоперації" виявляються нікому не потрібними.

Окрім наслідків в економіці, також можлива соціальна криза, зростання злочинності, радикалізація суспільства, внутрішня нестабільність.

Схоже, у кремлі вже починають усвідомлювати: розв’язати війну було значно простіше, ніж потім пояснити мільйонам росіян, чому після «величі» на них чекають безробіття, бідність і розвал цілих регіонів,

– додали в розвідці.

Зокрема зазначили, що деякі російські експерти пропонують тримати економіку на воєнно-мобілізаційній моделі навіть після закінчення війни. Тобто розвивати чи розширювати сферу безпілотників, штучного інтелекту й приватного космосу.

Що ще відомо про економіку Росії?

Витрати на українську війну зростають і високопосадовці фінансового блоку попереджають Путіна про можливі наслідки. Однак військове керівництво вимагає більшого фінансування. Для самого ж президента Росії фінансові наслідки не дуже важливі. Очевидно, він готовий продовжувати війну, тож шукає економію в інших сферах.

Натомість Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук змінив свій прогноз. Тепер установа зазначає, що ВВП країни у 2026 році зросте на 0,7%, замість спаду на 0,6%. Головна причина цього – ціни на нафту, на якій Росія почала заробляти після початку війни в Ірані.