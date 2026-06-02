Що відомо про будівництво нової енергосистеми України?

Її будівництво відбувається за принципом енергетичних сот, про що повідомляє Міненерго.

Читайте також 170 мільйонів на будівництві критичної інфраструктури: НАБУ та САП викрили корупційну схему

Деталі розповів перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, війна показала: концентрація енергетичних активів означає концентрацію ризиків.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Тому наше завдання — побудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити. Для України це означає чотири рівні енергетичної стійкості: держава, регіони, громади та бізнес. Кожен рівень має власну відповідальність і власні інструменти забезпечення енергетичної безпеки.

Друга частина полягає в тому, що захист має бути вбудований у саму систему та її управління. Тобто це фізичний захист, системи ППО, кібербезпеку, резервування, модульність обладнання та швидка ремонтопридатність.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Але головною метрикою стає саме швидкість відновлення. У зв'язку з цим на наступний опалювальний сезон готується резерв для критичних елементів енергосистеми.

Росія намагалася зробити енергетику інструментом нашого виснаження. Ми маємо зробити її інструментом нашої стійкості,

– заявив Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Міністр енергетики наголосив, що наразі амбіція України – це стати регіональним енергетичним хабом на перетині європейських коридорів та частиною відповіді на виклики енергетичної безпеки Європи.

Що відомо про російські атаки?

Вночі та вранці 2 червня росіяни здійснили масовану атаку. Удари здійснювали по об’єктах енергетичної інфраструктури. На ранок були знеструмлення внаслідок обстрілів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.

Крім того, під час нічної атаки ворог застосував комбіновану тактику на об'єкт компанії "Нафтогаз". Спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину росіяни завдали повторного удару, але вже ракетами.