Корупція в енергетиці Миколаївщини

Про те, яку схему викрили та хто серед підозрюваних, повідомляють у НАБУ.

Масштабна корупційна схема, яку викрили в НАБУ та САП, стосувалася заволодіння коштів ДП "НАЕК "Енергоатом".

Йдеться про зловживання під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури – Тащицької гідроакумуляційної електростанції (ГАЕС), що на Миколаївщині.

Зауважте! Схема заволодіння грошима на будівництві ГАЕС – майже 170 мільйонів гривень.

Фігурантами справи та основними підозрюваними є організатор схеми. Він власник низки компаній. А також екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Роботи з добудови ГАЕС виконувала одна з компаній організаторської схеми. З нею укладали договір попри зриви термінів та попри порушення щодо процедур банкрутства. Відомо, що в нових угодах змінювали перелік та обсяги робіт, терміни виконання.

Зверніть увагу! У НАБУ зазначили, що схема стала можливою через вплив фактичного власника компанії на Енергоатом.

Зокрема відомо, що таких додаткових і щоразу нових угод уклали понад 70.

Зокрема фігуранти придбали обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС. Вартість – понад 305 мільйонів гривень. Але закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму. Так, штучно завищили ціну обладнання майже на 170 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року НАБУ і САП оприлюднили деталі корупційної схеми "Мідас". Справа стосувалася розкрадання державних коштів зі сфери енергетики.

Також наприкінці квітня редакція УП повідомила, що має частину стенограм з "плівок Міндіча". На записах є розмови між головним фігурантом та іншими посадовцями.