Коррупция в энергетике Николаевщины

О том, какую схему разоблачили и кто среди подозреваемых, сообщают в НАБУ.

Масштабная коррупционная схема, которую разоблачили в НАБУ и САП, касалась завладения средств ГП "НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о злоупотреблениях при строительстве объекта критической инфраструктуры – Тащицкой гидроаккумуляционной электростанции (ГАЭС), что на Николаевщине.

Обратите внимание! Схема завладения деньгами на строительстве ГАЭС – почти 170 миллионов гривен.

Фигурантами дела и основными подозреваемыми являются организатор схемы. Он владелец ряда компаний. А также экс-руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Работы по достройке ГАЭС выполняла одна из компаний организаторской схемы. С ней заключали договор несмотря на срывы сроков и несмотря на нарушения по процедурам банкротства. Известно, что в новых соглашениях меняли перечень и объемы работ, сроки выполнения.

Обратите внимание! В НАБУ отметили, что схема стала возможной из-за влияния фактического владельца компании на Энергоатом.

В частности известно, что таких дополнительных и каждый раз новых соглашений заключили более 70.

В частности фигуранты приобрели оборудование автоматизированной системы управления ГАЭС. Стоимость – более 305 миллионов гривен. Но закупку осуществили через подконтрольную иностранную фирму. Так, искусственно завысили цену оборудования почти на 170 миллионов гривен.

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ и САП обнародовали детали коррупционной схемы "Мидас". Дело касалось хищения государственных средств из сферы энергетики.

Также в конце апреля редакция УП сообщила, что имеет часть стенограмм с "пленок Миндича". На записях есть разговоры между главным фигурантом и другими должностными лицами.