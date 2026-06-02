Що відомо про атаку на Нафтогаз?
Про те, куди били росіяни, йдеться в повідомленні Нафтогазу.
Під час нічної атаки вночі 2 червня, Росія завдала удару по одному з ключових об'єктів Нафтогазу на Харківщині.
У компанії зазначили, що ворог застосував комбіновану тактику. Тобто спочатку об'єкт атакували бепілотниками. Майже за годину завдали повторного удару, але ракетами.