Що відомо про атаку на Нафтогаз?

Про те, куди били росіяни, йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Дивіться також Попри численні санкції, слід "тіньового флоту" Путіна веде в Європу, – Politico

Під час нічної атаки вночі 2 червня, Росія завдала удару по одному з ключових об'єктів Нафтогазу на Харківщині.

У компанії зазначили, що ворог застосував комбіновану тактику. Тобто спочатку об'єкт атакували бепілотниками. Майже за годину завдали повторного удару, але ракетами.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати