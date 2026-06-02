Які обхідні схеми використовує Кремль

Про це заявляють аналітики та політики, які відстежують діяльність російського "тіньового флоту", пише Politico.

За словами представника Європарламенту Вілле Нііністьо, Росія використовує посередників і "європейські та західні банківські організації" для проведення фінансових операцій з продажу своєї нафти.

По суті, страхування проходить через руки посередників і таким чином відмивається,

– пояснив Нііністьо.

Річ у тім, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року більшість західних страховиків відмовилася працювати з Росією через небажання потрапити під санкції.

Тоді Москва створила заплутані схеми обходу обмежень через мережу старих танкерів, непрозорі структури власності та альтернативних постачальників послуг, щоб і надалі отримувати страхове покриття.

Старша аналітикиня компанії Windward Мішель Візе Бокманн зазначила, що масштаби створеної Росією системи вражають.

Коли бачиш, як Росія створила альтернативні механізми морського страхування для свого тіньового флоту та яких зусиль доклала, щоб зберегти нафтову логістику, це справді вражає. Це повністю виходить за межі принципів правового порядку та міжнародної морської торгівлі,

– зауважила Бокманн.

Водночас аналітики припускають, що в Росії немає достатніх фінансових можливостей для покриття ризиків, пов’язаних із величезною кількістю суден. Адже йдеться про близько 1 700 суден "тіньового флоту", які потребують страхування щоразу, як виходять в море.

Тому, Росія, ймовірно, і розробила схеми страхування, які довгим і заплутаним шляхом, але зрештою ведуть на європейські ринки.

Потенційні страхові зобов’язання можуть сягати мільярдів доларів. Частина цих ризиків, ймовірно, повертається на європейські фінансові ринки через механізми перестрахування, вторинного страхування та інші фінансові інструменти,

– пояснив аналітик компанії Deft9 Solutions, який не побажав розкривати своє ім'я.

Втім, фахівці визнають, що відстежити джерела фінансування та страхування складно через навмисно приховані схеми власності, управління та фінансових операцій.

Тому вони відмовилися називати конкретні європейські банки, які можуть стояти за російськими страховими схемами, через юридичні ризики.

Як ЄС бореться з обходом санкцій

Європейські політики говорять, що зв'язки "тіньового флоту" з європейськими ринками може стати проблемою для Брюсселю під час підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії.

Адже у ЄС повідомили, що нові обмеження будуть зокрема направлені проти компаній, що допомагають Москві експортувати нафту та фінансувати війну проти України. Мова йде про:

страхові компанії;

банківські установи;

морські сервісні оператори.

Але вся ця інфраструктура зрештою може виявитися пов’язаною з власними фінансовими ринками Євросоюзу.

У Брюсселі визнають складність проблеми, але запевняють, що боротьба з обходом санкцій залишається одним із пріоритетів.

Це безперервний процес, який стикається з новими викликами, дедалі складнішими схемами та появою нових недобросовісних учасників,

– наголосив представник Єврокомісії.

Зауважте! Для роботи усіх суден та доступу до портів зазвичай необхідне страхове покриття відповідальності. Але якщо страховики надають такі послуги танкерам із санкційного списку або тим, що перевозять нафту дорожче за встановлену країнами G7 цінову стелю, вони тим самим порушують закон.