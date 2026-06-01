Коли можуть представить 21-й пакет санкцій проти Росії?

Це може відбутися вже наступного тижня, про що пише Суспільне у понеділок, 1 червня, з посиланням на власні джерела.

До наступного пакета обмежень можуть увійти:

заходи щодо подальшого тиску на криптовалюту;

санкції проти фінансових установ у третіх країнах (зокрема Центральної Азії), які допомагають обходити обмеження банкам Росії.

Після презентації розпочнеться обговорення серед країн-членів,

– йдеться у тексті.

Мета – це ухвалити наступний пакет до середини липня поточного року. Співрозмовник медіа наголосив, що, зокрема, від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що вони "більше не зловживатимуть правом вето".

Євросоюз також розглядає можливість тимчасово заморозити цінову стелю на російську нафту. Про це повідомили джерела, знайомі з обговореннями, про що пише Bloomberg.

Нагадаємо! Торік ЄС запровадив динамічний механізм, який передбачає автоматичний перегляд цінової стелі кожні шість місяців. Вона має встановлюватися на рівні на 15% нижче середньої ринкової ціни російської нафти Urals.

Щодо санкцій: повна заборона морських послуг наразі малоймовірна. У матеріалі пишуть, що деякі держави-члени побоюються наслідків для енергетичного ринку в умовах нестабільності на Близькому Сході.

Крім того, такий крок потребував би підтримки всіх країн G7.

Що ще відомо наразі про санкції проти Москви?

Раніше повідомлялось, що санкції проти Росії обговорять 18-19 червня. Тоді ж хотіли обговорити й вступ України до Євросоюзу.

Зокрема, ЄС хоче впроваджувати санкції "на постійній основі". Тобто не чекати, коли збереться великий пакет. Таким чином, Москву хочуть позбавити коштів на війну проти України.

Водночас 21-й пакет санкцій планують затвердити наприкінці червня або на початку липня. Він "вдарить" по тіньовому флоту, ВПК, фінансовим установам тощо.