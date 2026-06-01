Когда могут представит 21-й пакет санкций против России?

Это может произойти уже на следующей неделе, о чем пишет Общественное в понедельник, 1 июня, со ссылкой на собственные источники.

В следующий пакет ограничений могут войти:

меры по дальнейшему давлению на криптовалюту;

санкции против финансовых учреждений в третьих странах (в частности Центральной Азии), которые помогают обходить ограничения банкам России.

После презентации начнется обсуждение среди стран-членов,

– говорится в тексте.

Цель – это принять следующий пакет до середины июля текущего года. Собеседник медиа отметил, что, в частности, от нового правительства Венгрии поступают сигналы, что они "больше не будут злоупотреблять правом вето".

Евросоюз также рассматривает возможность временно заморозить ценовой потолок на российскую нефть. Об этом сообщили источники, знакомые с обсуждениями, о чем пишет Bloomberg.

Напомним! В прошлом году ЕС ввел динамический механизм, который предусматривает автоматический пересмотр ценового потолка каждые шесть месяцев. Он должен устанавливаться на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals.

Относительно санкций: полный запрет морских услуг пока маловероятен. В материале пишут, что некоторые государства-члены опасаются последствий для энергетического рынка в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, такой шаг потребовал бы поддержки всех стран G7.

Что еще известно сейчас о санкциях против Москвы?

Ранее сообщалось, что санкции против России обсудят 18-19 июня. Тогда же хотели обсудить и вступление Украины в Евросоюз.

В частности, ЕС хочет внедрять санкции "на постоянной основе". То есть не ждать, когда соберется большой пакет. Таким образом, Москву хотят лишить средств на войну против Украины.

В то же время 21-й пакет санкций планируют утвердить в конце июня или в начале июля. Он "ударит" по теневому флоту, ВПК, финансовым учреждениям и тому подобное.