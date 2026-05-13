Когда лидеры ЕС обсудят санкции и вступление Украины в блок?

Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на лицо, причастное к подготовке к саммиту.

Собеседник медиа рассказал, что в повестке дня июньского заседания совета запланировано обсуждение отношений ЕС с Украиной во "всех сферах общих интересов".

В частности, процесс вступления Украины в Евросоюз и осуществления дальнейшего давления на Россию, в частности, через новый, 21-й пакет санкций,

– рассказал источник СМИ.

Обратите внимание! Также участники Евросовета стремятся обсудить планы совместной работы по борьбе с теневым флотом России.

Также 18 – 19 июня планируется обсуждение таких важных тем:

рост цен на энергоносители из-за войны в Иране;

обороноспособность ЕС и реализация плана "Готовность 2030";

недобросовестная конкуренция со стороны Китая;

долгосрочный бюджет ЕС 2028 – 2034.

Напомним! Владимир Зеленский во время выступления на саммите Бухарестской девятки призвал открыть первые кластеры и начать процесс вступления Украины в Евросоюз.

Что может содержать в себе 21-й пакет санкций ЕС против России?

Ожидается, что 21-й пакет санкций представят в конце июня или в начале июля текущего года. Об этом пишет Politico.

Он также, вероятно, будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и компаний военно-промышленного комплекса, а также фирм, которые продают похищенное украинское зерно. Об этом сообщили семь чиновников и дипломатов ЕС, которые знакомы с подготовкой пакета санкций

Чиновники также видят возможность продвинуть санкции, которые ранее блокировало правительство Виктора Орбана, бывшего премьер-министра Венгрии.

В частности Кая Каллас рассказала, что государства Евросоюза договорились вводить санкции против России "на постоянной основе". То есть не ждать, когда соберется большой пакет.

Каллас напомнила, что цель ЕС заключается в том, чтобы лишить Россию средств для финансирования войны против Украины.

Что еще стоит знать о санкциях против России и вступление Украины в ЕС?

Напомним, что в 20-м пакете санкций против Кремля убрали важный пункт. О нем рассказал экономист Олег Пендзин для 24 Канала. Он пояснил, что полный запрет на предоставление морских услуг российским судам должен был прежде всего касаться нефти, которую россияне не смогли бы продавать дороже, чем установленный потолок. Но этот пункт убрали. Поэтому "существенных ущемлений" для России не произошло.

А политолог Вадим Денисенко рассказал в комментарии для 24 Канала, почему Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в ЕС. Он пояснил, что дело не только в бывшей власти Венгрии. Есть также другие страны Евросоюза. Например, Франция и Германия. Они прямо говорят, что Украина в ближайшее время в ЕС не вступит.