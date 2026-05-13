Коли лідери ЄС обговорять санкції та вступ України до блоку?

Про це пише видання "Європейська правда" з посиланням на особу, що причетна до підготовки до саміту.

Читайте також Україна за крок до ЄС: коли можуть розпочати офіційні переговори про вступ

Співрозмовник медіа розповів, що на порядку денному червневого засідання ради заплановане обговорення стосунків ЄС з Україною у "всіх сферах спільних інтересів".

Зокрема, процес вступу України до Євросоюзу та здійснення подальшого тиску на Росію, зокрема, через новий, 21-й пакет санкцій,

– розповіло джерело ЗМІ.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зверніть увагу! Також учасники Євроради прагнуть обговорити плани спільної роботи щодо боротьби з тіньовим флотом Росії.

Також 18 – 19 червня планується обговорення таких важливих тем:

зростання цін на енергоносії через війну в Ірані;

обороноздатність ЄС та реалізація плану "Готовність 2030";

недобросовісна конкуренція з боку Китаю;

довгостроковий бюджет ЄС 2028 – 2034.

Нагадаємо! Володимир Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки закликав відкрити перші кластери та розпочати процес вступу України до Євросоюзу.

Що може містити у собі 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії?

Очікується, що 21-й пакет санкцій представлять наприкінці червня або на початку липня поточного року. Про це пише Politico.

Він також, імовірно, буде спрямований проти російських банків, фінансових установ та компаній військово-промислового комплексу, а також фірм, які продають викрадене українське зерно. Про це повідомили семеро чиновників і дипломатів ЄС, які обізнані із підготовкою пакета санкцій

Посадовці також бачать можливість просунути санкції, які раніше блокував уряд Віктора Орбана, колишнього прем’єр-міністра Угорщини.

Зокрема Кая Каллас розповіла, що держави Євросоюзу домовилися запроваджувати санкції проти Росії "на постійній основі". Тобто не чекати, коли збереться великий пакет.

Каллас нагадала, що мета ЄС полягає в тому, щоб позбавити Росію коштів для фінансування війни проти України.

Що ще варто знати про санкції проти Росії та вступ України до ЄС?

Нагадаємо, що у 20-у пакеті санкцій проти Кремля прибрали важливий пункт. Про нього розповів економіст Олег Пендзин для 24 Каналу. Він пояснив, що повна заборона на надання морських послуг російським суднам мала передусім стосуватися нафти, яку росіяни не змогли б продавати дорожче, аніж встановлена стеля. Але цей пункт прибрали. Тому "суттєвих утискань" для Росії не відбулося.

А політолог Вадим Денисенко розповів у коментарі для 24 Каналу, чому Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до ЄС. Він пояснив, що справа не тільки у колишній владі Угорщини. Є також інші країни Євросоюзу. Наприклад, Франція та Німеччина. Вони прямо говорять, що Україна найближчим часом в ЄС не вступить.