Чому Індія відмовилася від СПГ із Росії?

Деталі з посиланням на обізнані джерела повідомили в Reuters. Журналісти звернули увагу на пріоритети Нью-Делі та обмеженість можливостей Москви переорієнтувати свій експорт на нові ринки.

Попри дефіцит на тлі військової ескалації на Близькому Сході, Індія відмовилася купувати в росіян чергову партію скрапленого газу, яка підпадає під американські санкції.

Річ у тім, що країна намагається балансувати – між потребою забезпечити своє енергопостачання та уникненням проблем, адже подібні вантажі дедалі складніше "замаскувати".

Тож тепер танкер місткістю 138 200 кубометрів фактично "завис" у невизначеності, поки тривають консультації. За даними LSEG, він перебуває поблизу вод Сінгапуру та не транслює свій пункт призначення. Цікаво й те, що судно відстежили попри документи, які нібито вказували на неросійське походження вантажу.

Про своє рішення не купувати підсанкційний СПГ Індія попередила країну-агресорку завчасно – під час візиту заступника міністра енергетики Павла Сорокіна 30 квітня. Однак джерела ЗМІ припускають, що посадовець уже в червні може повернутися для продовження переговорів.

Важливо! Інша ситуація склалася з російською нафтою. Її закупівлі Індія продовжує без суттєвих змін – зокрема завдяки тимчасовому послабленню санкцій США, запровадженому для пом'якшення енергетичної кризи через війну на Близькому Сході. Ба більше, саме Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем.

До слова, Індія готова купувати російський СПГ, що не підпадає під обмеження, однак більшість таких обсягів уже законтрактована для Європи. Водночас Китай нібито залишається одним із ключових покупців такого як санкційного, так і "чистого" палива.

