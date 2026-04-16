Яка ще країна купує російський СПГ?

Якщо він досягне місця призначення, то це буде перша така поставка до Індії з того часу, як Трамп торік заявив, що прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати російські енергоносії, про що пише Reuters.

Індія ніколи публічно не підтверджувала таких зобов’язань і заявляла, що її рішення про закупівлі визначаються ціною, безпекою постачання та інтересами споживачів,

– йдеться у матеріалі.

Країна один із найбільших імпортерів енергії у світі. І зараз вона дуже вразлива до перебоїв та зростання цін, спричинених війною на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки.

Нагадаємо! Експорт із цього заводу був порушений додатковими санкціями через війну в Україні, запровадженими в січні 2025 року.

Наразі Росія постачала СПГ під санкціями до китайського порту Бейхай із заводу "Портова", а також зі свого проєкту Arctic LNG 2.

Раніше в середу російський енергетичний гігант "Газпром" здійснив другу після запровадження санкцій поставку СПГ із заводу "Портова" до Китаю, свідчать дані LSEG. Про це йдеться у тексті Reuters.

Якщо Індія знов купує російський СПГ, то це відкриє ще один ринок для Росії. Річ у тім, що президент Володимир Путін намагається переорієнтувати постачання скрапленого природного газу з Європи напередодні запровадження Європейським Союзом заборони на імпорт російського СПГ (відбудеться із 2027 року.)

Зауважте! Танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубічних метрів прямує до термінала імпорту СПГ Дахедж у західній Індії, про що свідчать дані LSEG.

