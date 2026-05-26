Про це йдеться у дослідженні "Порушення прав військовополонених на охорону здоров'я та медичне лікування: наслідки, кваліфікації та перспективи", дані із якого опублікувала Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради. Результати зібрані серед українських військових медиків, які пройшли через російський полон, і були вимушені самі надавати допомогу іншим пораненим.

Дивіться також Слідство розглядає версію, що обміну Вікторії Рощиної могла перешкоджати ФСБ

Що відомо про українців у полоні Росії?

Окрім близько 7 тисяч українських військовослужбовців, у полоні Росії перебуває за різними даними від 10 до 20 тисяч цивільних.

За весь час Україні вдалося повернути уже понад 9 048 українців. Більшість із них – військові.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження.

Так, нещодавно країна-терористка повернула Україні 375 тіл з ознаками тортур і ненадання допомоги.

Рани, які залишали гнити. Ампутації без знеболення. Зуби, вирвані без анестезії п'яним персоналом. Зняття турнікетів з поранених після теракту в Оленівці. Навмисне ненадання медичної допомоги як зброя,

– розповіла через що проходять українці у полоні Олена Кондратюк.

Юридично усе це – грубі порушення низки статей Женевської конвенції. Це воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту.

У двох профільних резолюціях у жовтні 2024 та у червні 2025 ПАРЄ назвала поводження з українськими полоненими систематичним і таким, що свідчить про державну політику Росії.

"Депортація і викрадення дітей, масові воєнні злочини, катування полонених… Складаючи пазли в одну картинку, ми бачимо, що ця війна – геноцидальна. Наше завдання – зібрати належну доказову базу, щоб довести це і притягнути винних до відповідальності", – зауважила віцеспікерка.

До слова, 24 Канал поспілкувався із азовцем "Расті" про 2,5 роки життя в полоні. Він поділився, що українців катують під російський шансон, морять голодом та здійснюють психологічний тиск.



