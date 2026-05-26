Полковник поліції, перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо злочинів Росії проти медіа 26 травня розповів, що така версія дійсно розглядається.

Дивіться також "Вона була на межі через тортури": з’явилися нові свідчення про останні дні Вікторії Рощиної

Шо кажуть у поліції про загибель Вікторії Рощиної?

УП поцікавилися у Пантелеєва, чи розглядає слідство цю версію та інформацію про те, що представники російської спецслужби приїжджали до Рощиної в Перм і проводили допит.

Щодо того, що обмін був зупинений працівниками ФСБ, у нас відпрацьовується ця версія. Інформації така є, вона дійсна,

– відповів він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції теж зауважив, що під час розслідування знайшли достатньо доказів того, що Вікторію Рощину вбили за її позицію.

"Ми досліджуємо, як російська злочинна система працює з тими людьми, а особливо громадянами нашої країни, які заявляють свою позицію навіть в місцях позбавлення волі. А наша потерпіла заявляла цю позицію сміливо, і це доведено в рамках кримінального провадження", – додав Пантелеєв.

Слідство встановило, що під час всіх переміщень росіяни застосовували до української журналістки найжорстокіші методи їхнього режиму.

Зокрема, у СІЗО №2 Таганрога росіяни зламали їй потиличну кістку, що підтверджено відповідними судово-медичними експертизами.

Вікторія постійно зазнавала насильства, зокрема, через вимогу нормальних умов утримання та відмову співати російський гімн.

Уже під час етапування до СІЗО міста Кизел, де дівчина згодом померла, вона була у критичному стані. Попри це адміністрація установи продовжувала фізичне та психічне насильство. Керівник СІЗО знав про перебування в його установі журналістки в дуже важкому стані, але продовжив організовувати умови, які погіршили її стан.

Через тиждень після прибуття до СІЗО, а саме 19 вересня 2024, Рощина померла через безперервні знущання.

Що відомо про Вікторію Рощину?

Вперше Вікторію Рощину захопили російські окупанти у березні 2022 року. Вони 10 днів утримували її в полоні у Бердянську. Тоді вона готувала матеріал для Hromadske та намагалася дістатися з Запоріжжя до Маріуполя.

А у серпні 2023 року журналістка зникла на окупованій території.

27 травня 2024 стало відомо, що вона ув'язнена на території Росії, а у жовтні повідомили про її смерть.

При цьому, як зазначали у ГУР, Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими.

Наприкінці лютого тіло повернули в Україну. Її особу встановили за допомогою ДНК-експертизи. Кілька місяців цю інформацію не розголошували, бо Росія могла підмінити тіло, як це часто робить.

На тілі дівчини були ножові поранення, вона важила менше ніж 30 кілограмів і не могла самостійно пересуватися. Також вона мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

У серпні Офіс Генпрокурора України та Нацполіція заочно повідомили про підозру начальнику Таганрозького СІЗО № 2 у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Начальник Кизельського СІЗО також отримав підозру.