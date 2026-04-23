Про це йдеться у звіті "Репортерів без кордонів".

Якими були останні дні журналістки?

Через понад 18 місяців після смерті Вікторії Рощиної, української журналістки, яку утримували в Росії, свідки надали нові деталі про її останні дні. За їхніми словами, стан журналістки був вкрай тяжким і викликав занепокоєння навіть в інших ув’язнених.

"Віка не встає!" – саме так описували ситуацію вранці 19 вересня 2024 року в слідчому ізоляторі № 3 міста Кізел у Пермському краї Росії. За словами свідків, того дня Вікторія Рощина не рухалася, залишаючись лежати у камері. Інші ув’язнені одразу повідомили охоронців, після чого персонал ізолятора евакуював людей з камери та наказав журналістці встати, однак вона не реагувала.

Жінку згодом забрали з камери – "апріорі все ще непритомну", як зазначають свідки. Точних даних про те, чи була вона ще жива на той момент, немає. Усі опитані RSF особи підкреслюють, що не бачили моменту її смерті, але підтверджують її критичний стан перед цим.

Перед цим журналістку етапували до Кізела з в’язниці №2 у Таганрозі, що на південному заході Росії. Дорога тривала близько чотирьох днів – поїздом та у фургонах, майже 2000 кілометрів. Очевидці описують її як "дуже худу, кволу жінку", яка перебувала у фізичному виснаженні. Один зі свідків заявив: "Вона була жовта, як жертви Голодомору". За словами ув’язнених, інші люди ділилися з нею їжею, оскільки вона виглядала виснаженою та відмовлялася від харчування, пояснюючи це тим, що "катують наших хлопців".

Напередодні смерті, 18 вересня 2024 року, стан журналістки різко погіршився. Свідки повідомляють, що вона була настільки ослаблена, що ледве трималася на ногах і втрачала свідомість. Один з ув’язнених зазначив: "Їй було недобре".

За словами свідків, вона просила в охоронця чай, навіть пропонуючи заплатити пізніше, однак отримала принизливу відповідь: "Ти більше не кажи таких дурниць, ти не в тому місці, ти не в тому становищі, щоб щось просити". Після цього до камери, за словами очевидців, прийшов медичний працівник, який зробив їй ін’єкцію.

Вони її там приводили до тями, щось їй вкололи, здається,

– розповів свідок, не знаючи, що саме було введено.

Наступного дня стало відомо про її смерть.

Чому стан тіла журналістки жахнув всю Україну?

У лютому 2025 року, через п’ять місяців після смерті, Росія повернула тіло Вікторії Рощиної до України. Водночас, як зазначають міжнародні розслідувачі, російська сторона не надала жодних пояснень щодо причин смерті журналістки.

За даними розслідувань, тіло мало ознаки можливих тортур. Також повідомляється, що у ньому були відсутні окремі органи, зокрема мозок, гортань та очні яблука. Це суттєво ускладнило проведення повноцінної судово-медичної експертизи. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що стан останків фактично унеможливлює встановлення остаточних обставин смерті.

Водночас зазначається, що на тілі були виявлені численні ушкодження, однак їхній прямий зв’язок із причиною смерті наразі не доведений.

Українська сторона наголошує, що подібна практика повернення тіл у стані, непридатному для експертизи, вже не є поодинокою та ускладнює розслідування воєнних злочинів. Правозахисники RSF підкреслюють, що російська пенітенціарна система несе відповідальність за смерть журналістки, оскільки утримувала її в нелюдських умовах попри критичний стан здоров’я.

Що відомо про її журналістську роботу?