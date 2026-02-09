Про злочини росіян та катування Рощиної розповіли журналісти-розслідувачі з агенції "Слідство Інфо".

Як наглядачі у СІЗО знущалися з Вікторії Рощиної?

Звільнений з російського полону військовий з позивним "Бритва" розповів про деталі перебування журналістки в Таганрозі. Він зазначив, що деякий час перебував у сусідній камері, міг перестукуватися з Рощиною і так бажати одне одному спокійної ночі.

"Бритва" розповів, що Рощину часто били через те, що вона просила привести психолога або поміняти книжки. Росіяни нібито вважали, що вона "погано себе поводила" та "була шумною".

Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи та не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно зверталася до оперативних співробітників,

– сказав "Бритва".

Він додав, що журналістку неодноразово відправляли у карцер за "неправильну поведінку".

За словами експолоненого, під час чергової перевірки Рощина знову попросила надати психолога, і це дуже обурило наглядачів. Вони почали кричати на неї. Через це у дівчини почалася істерика, вона зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени, але не сильно, лише попсувала шкіру. Після цього одразу прибігли медики.

Нагадаємо, що 19 вересня 2024 року українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Її поневолили у серпні 2023 року на тимчасово окупованій території, де вона вела репортаж.

