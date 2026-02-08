Вдома на нього чекали дружина та п'ятеро дітей. Історію першого полону розповіла дружина бійця Наталія в інтерв'ю сайту Маріуполя 0629.

Що відомо про повернення бійця?

За словами дружини, Віктор Дмитренко у 2014 році вивіз родину до Миколаєва, а сам приєднався до батальйону "Донбас". Він брав участь у боях під Кураховим, у звільненні Лисичанська та потрапив в оточення під Іловайськом.

Як розповіла Наталія, колона техніки, в якій був Віктор, потрапила в засідку. Після бою росіяни запропонували українським бійцям здатися. Натомість окупанти пообіцяли якнайшвидше передати поранених українській стороні. Однак обіцянку російські військові не виконали.

Дружина Віктора дізналась 29 серпня 2014 року, що її він потрапив у ворожий полон. За словами Наталії, його утримували у Донецькому СІЗО, згодом перевезли до Іловайська на примусові роботи.

Тоді захисник пробув у полоні 4 місяці і 26 днів, а повернувся додому напередодні Нового року.

Після повернення Віктор підписав контракт із ЗСУ, але у 2020 році звільнився зі служби за проханням дружини. Далі працював в охоронній компанії у Києві.

Мені було тяжко. Чоловік на службі, я сама з п'ятьма дітьми. Я говорила, що розумію, що країна досі в небезпеці, але мені потрібна допомога з п’ятьма дітьми вдома. Просила Віктора звільнитися. І, врешті-решт, він не витримав моїх сліз і звільнився 2020-го,

– розповіла дружина військового.

На перший день повномасштабного вторгення Росії в Україну Віктор був у Маріуполі і розгорнув волонтерську діяльність у місті.

У березні 2022 року дружина з дітьми виїхала з міста, а 14 квітня стало відомо, що Віктор живий, але знову в полоні. За словами Наталії, спочатку захисника утримували в Бердянську, згодом – у СІЗО в Камишині Волгоградської області Росії.

Вже у лютому 2026 року, через майже чотири роки другого полону, Віктор Дмитренко повернувся в Україну під час обміну. Загалом, за даними видання, тоді звільнили 10 захисників із маріупольською пропискою.

