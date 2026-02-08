Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що у Росії після замаху на Володимира Алєксєєва почали говорити, що це підриває переговорний процес, який триває між Україною, США та Росією. Однак при цьому російський генерал-лейтенант є, імовірно, причетним, зокрема, до організації атак по території України.

До теми Зухвалий замах у центрі Москви: хто і навіщо усуває генералів Путіна

З ким контактував Алексєєв?

Огризко наголосив, що за однією з версії, замах на Алексєєва могли організувати українські спецслужби. За іншою – це внутрішні розбірки у Кремлі з усунення людей, які багато знають.

"Алексєєв свого часу мав тісний контакт з Євгеном Пригожиним. На відео під час заколоту, організованого Пригожиним, саме Алексєєв мило з ним спілкувався. Вони знайомі з давніх часів – один бандит здибав іншого", – пояснив ексміністр закордонних справ.

До слова. Володимир Алексєєв під час заколоту Пригожина у 2023 році публічно звертався до "вагнерівців", щоб вони припинили свої дії. Крім того, він особисто вів перемовини з Пригожиним.

Водночас була інформація, за словами Володимира Огризка, що Алексєєв нібито говорив Пригожину, що той не правий, вчинивши переворот, і треба було зробити по-іншому.

"Тому це, імовірно, розбірки і усунення тих людей, які багато що знають і які можуть бути незручними для теперішньої влади. Хоча також ця версія є сумнівною. Якби Алексєєва хотіли прибрати, то для чого було потрібно інсценувати вбивство? Є інші способи, про які ніхто ніколи не дізнається", – зауважив він.

Зверніть увагу! За даними Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, те, що під час нападу на Володимира Алексєєва була використана вогнепальна зброя замість вибухових пристроїв може свідчити про малоймовірність причетності до нього українських спецслужб. Водночас можливі інші версії: внутрішні силові конфлікти, суперечки всередині російських структур, причетність третьої сторони.

Тому, на думку ексглави МЗС, на цьому етапі потрібно почекати, і за кілька днів ситуація проясниться. Проте, він вважає, що російські військові злочинці мають бути покарані.

Що відомо про замах, скоєний на російського генерала Алексєєва?