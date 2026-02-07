Про це повідомляють пропагандистське видання "Коммерсант" та інші російські ЗМІ.

Де затримали підозрюваних?

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що 7 лютого у Дубаї затримали чоловіка, який стріляв в Алексєєва, і якого вже нібито доставили на допит стосовно замаху.. Разом з ним нібито затримали і його помічника.

Зазначається, що запобіжний захід оберуть у неділю, 8 лютого. Кримінальну справу відкрили за статтями про замах на вбивство і незаконний обіг зброї. Жодної інформації стосовно осіб підозрюваних не вказують.

Водночас російський генерал вже успішно переніс операцію й отямився. Про це написав й ексдепутат Верховної Ради України Олег Царьов, який, як стверджується, є добрим знайомим Володимира Алексєєва.

Що відомо про напад на російського генерала?