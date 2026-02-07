Об этом сообщают пропагандистское издание "Коммерсант" и другие российские СМИ.
Где задержали подозреваемых?
Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что 7 февраля в Дубае задержали мужчину, который стрелял в Алексеева, и которого уже якобы доставили на допрос относительно покушения. Вместе с ним якобы задержали и его помощника.
Отмечается, что меру пресечения изберут в воскресенье, 8 февраля. Уголовное дело открыли по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Никакой информации относительно личностей подозреваемых не указывают.
В то же время российский генерал уже успешно перенес операцию и пришел в себя. Об этом написал и экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, который, как утверждается, является хорошим знакомым Владимира Алексеева.
Что известно о нападении на российского генерала?
Накануне появилась информация о том, что на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве было совершено покушение, он получил многочисленные ранения. В него несколько раз выстрелили возле выхода из его дома.
По данным украинской разведки, Алексеев, в частности, является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого референдума в Херсонской области.
Аналитик Валерий Клочок в комментарии 24 Канала объяснял, что покушением на Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы, россияне прежде всего хотят показать, что виноваты якобы украинцы.