Об этом в эфире Армия TV рассказал Ростислав Ящишин, начальник отделения 63-й отдельной механизированной бригады.

Какова сейчас ситуация на Лиманском направлении?

По состоянию на 6 февраля, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады фиксируют резкий рост количества вражеских штурмовых групп, которые непрерывно пытаются продвигаться в сторону Лимана.

По словам представителя бригады, оккупанты действуют волнами, используя большое количество "одноразовой пехоты", а их штурмы активно прикрывают беспилотники. Это объясняет рекордные показатели бригады по количеству уничтоженных дронов. На счету службы РЭБ за январь более чем полторы тысячи FPV и "Молний".

В то же время потери российской пехоты остаются стабильно высокими – ежемесячно Силы обороны ликвидируют по несколько сотен оккупантов.

Если осенью, например, была за месяц тысяча дронов, и это были обычные показатели, то сейчас уже 1600. А личный состав, он, в принципе, более-менее стабильный, 500 – 600 россиян ежемесячно уничтожаем,

– рассказал начальник отделения 63 ОМБр.

Но несмотря на это, российские штурмовики продолжают сунуться вперед и закрепляться в укрытиях. По словам Ящишина, один из таких случаев для российских солдат завершился пленом. Украинские офицеры самостоятельно провели зачистку хранилища, а на деле обычного сарая, где скрывались трое оккупантов. Уже в плену они рассказали, что надлежащего обеспечения, поддержки или помощи от командования они не получают, а питаются "кто льдом, кто еще чем-то".

Какие планы имеют россияне весной?

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец заметил 24 Каналу, что осень и весна для оккупантов – это традиционно худшие периоды, когда они не способны проводить крупных наступлений.

По его словам, с наступлением тепла у россиян начнутся проблемы с логистикой – их военная техника будет увязать в болоте.

Кроме того, Березовец добавил, что Силы обороны начали ломать планы противника еще с января, когда Минобороны совместно со SpaceX заблокировали доступ к спутниковой связи Starlink.