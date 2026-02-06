Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что основа управления войсками – это связь. По его мнению, Starlink – это "таблетка морфия", ведь хоть терминалы и эффективно работают, но вызывают сильную зависимость войска на поле боя.

Смотрите также Чего от Федорова ждут в Минобороны и сможет ли он сломать систему: Храпчинский назвал 2 шага, которые изменят все

"Мы, как государство, работаем над альтернативными каналами связи и передачи интернета. Эта система работает. Министр обороны Украины осознает, что Starlink это не наше средство, а средство частной компании", – сказал он.

Как Starlink влияет на фронте?

Юрий Федоренко подчеркнул, что в военном руководстве Украины понимают, что нельзя полагаться только на Starlink, ведь от настроения директора частной компании, которая их производит, и от взаимоотношений с США зависит, будут ли эти терминалы работать.

Здесь очень много рисков, понимая их, наш министр обороны активно работает над альтернативными каналами обеспечения устойчивой связи, чтобы избавиться от зависимости. Точно в такой же зависимости оказалась Россия, ведь начали активно применять Starlink на временно оккупированных территориях,

– отметил он.

Оккупанты начали использовать этот вид связи для того, чтобы атаковать территорию Украины беспилотниками. Это приобрело критически массовое явление.

Как следствие, министр обороны Украины воспользовался своими возможностями и связался с компанией, которая является владельцем Starlink, чтобы ограничить доступ России к этому методу связи. Это сработало.

Важно! После фиксации использования Starlink российскими дронами Украина обратилась к Илону Маску, как следствие Россия потеряла доступ к сети. По словам советника ОП Михаила Подоляка, ключевую роль сыграла налаженная с начала полномасштабной войны прямая и доверительная коммуникация Минобороны со SpaceX. Маск осознает риски и не хочет, чтобы его компанию связывали с военными преступлениями России.

Если Starlink, которые функционировали на территории Украины, были зарегистрированы, то они продолжили свою работу. Те, которые – нет, автоматически отключились.

Это привело к невозможности применения беспилотников со спутниковой станцией Starlink. У россиян возникли определенные дезорганизационные мероприятия, связанные с коммуникацией и координацией структурных подразделений на передовой,

– отметил командир "Ахиллеса".

Россияне теперь не могут использовать Starlink вместе с разведывательными, ударными беспилотниками. По мнению Федоренко, это очень существенный шаг, который повлиял на способности россиян на поле боя. Он был осуществлен очень быстро.

"Это титаническая работа нашего военно-политического руководства", – добавил он.

Однако командир "Ахиллеса" отметил, если противник потерял возможности применять Starlink, то он активно будет искать альтернативные средства связи. Вероятно, примерно за полгода россиянам это удастся. Но наше военное руководство уже работает над тем, чтобы быть готовыми к подобным сценариям.

Как отсутствие Starlink повлияло на российское войско?