Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, как удалось так быстро наладить коммуникацию с Маском. Он отметил, что не всегда публичные заявления определенного человека соответствуют тому, что он делает на самом деле.

Как удалось договориться с Маском?

Несмотря на несколько неоднозначные заявления Илона Маска, он четко понимает все риски, которые генерирует Россия. Другое дело в том, что он любит информационно выделяться, озвучивать агрессивные выступления. Но глава Минобороны Михаил Федоров смог комфортно работать с Маском.

Украина работает с компанией SpaceX с началом полномасштабной войны. Федорову удалось выстроить доверительную коммуникацию и это срабатывает. Несмотря на все Маск не заинтересован в том, чтобы геноцидные практики России происходили в частности через его активы,

– отметил Михаил Подоляк.

После войны в истории будет зафиксировано все, что происходит: какой тип войны поддерживал Кремль, сколько геноцида принес в Украину. Маск не хочет, чтобы его связывали с такими преступлениями.

Впрочем сейчас важно продолжать работу. Ведь Россия будет искать людей, которые смогут зарегистрировать Starlink в "белых списках".

Важно! Терминалы Starlink, которые внесены в так называемый "белый список", прошли верификацию и уже работают. Но весь процесс еще не завершен, списки обновляются раз в день. Продолжается работа, чтобы это происходило в режиме реального времени. Зато россияне уже не имеют доступа к спутниковой сети.

К сожалению, в Украине есть немало людей, которые работают на Россию, наводят ракеты на наши объекты, передают информацию. Страна-агрессор не имеет альтернативы для Starlink, поэтому они будут искать способы, как его зарегистрировать. Надо максимально отслеживать все, что будет происходить.

