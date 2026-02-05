Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, як вдалося так швидко налагодити комунікацію з Маском. Він зауважив, що не завжди публічні заяви певної людини відповідають тому, що вона робить насправді.

Як вдалося домовитися з Маском?

Попри дещо неоднозначні заяви Ілона Маска, він чітко розуміє всі ризики, які генерує Росія. Інша річ у тому, що він полюбляє інформаційно виділятися, озвучувати агресивні виступи. Але очільник Міноборони Михайло Федоров зміг комфортно працювати з Маском.

Україна працює з компанією SpaceX з початком повномасштабної війни. Федорову вдалося вибудувати довірливу комунікацію і це спрацьовує. Попри все Маск не зацікавлений в тому, щоб геноцидні практики Росії відбувалися зокрема через його активи,

– наголосив Михайло Подоляк.

Після війни в історії буде зафіксовано все, що відбувається: який тип війни підтримував Кремль, скільки геноциду приніс в Україну. Маск не хоче, щоб його пов'язували з такими злочинами.

Втім зараз важливо продовжувати роботу. Адже Росія шукатиме людей, які зможуть зареєструвати Starlink у "білих списках".

Важливо! Термінали Starlink, які внесені до так званого "білого списку", пройшли верифікацію та вже працюють. Але весь процес ще не завершений, списки оновлюються раз в день. Триває робота, щоб це відбувалося у режимі реального часу. Натомість росіяни уже не мають доступу до супутникової мережі.

На жаль, в Україні є чимало людей, які працюють на Росію, наводять ракети на наші об'єкти, передають інформацію. Країна-агресорка не має альтернативи для Starlink, тому вони шукатимуть способи, як його зареєструвати. Треба максимально відстежувати все, що відбуватиметься.

