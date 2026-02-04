Про це пише активіст Сергій Стерненко.

Чому відключення Starlink для росіян – велика проблема?

Без Starlink росіяни матимуть низку проблем з управлінням військами на тактичному рівні.

Аби "применшити" масштаби катастрофи для себе, вони запевняють, що проблема виникла "в обох сторін". Втім, українські військові спростовують це – з українськими Starlink все добре.

Якщо місцями вони не працюють, то їх потрібно верифікувати.

Зверніть увагу! В Україні тепер потрібно верифікувати свій Starlink, щоб він працював. Цей захід спрямований на запобігання використанню Starlink окупантами, які використовують їх для керування безпілотниками.



Детальне пояснення, як правильно верифікувати свій термінал, читайте за посиланням.

Для росіян відключення Starlink – велика проблема. Наразі у них немає альтернатив супутниковому інтернету.

Як росіяни втратили доступ до Starlink?