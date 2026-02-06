Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що основа управління військами – це зв'язок. На його думку, Starlink – це "таблетка морфію", адже хоч термінали й ефективно працюють, але спричиняють сильну залежність війська на полі бою.

"Ми, як держава, працюємо над альтернативними каналами зв'язку і передачі інтернету. Ця система працює. Міністр оборони України усвідомлює, що Starlink це не наш засіб, а засіб приватної компанії", – сказав він.

Як Starlink впливає на фронті?

Юрій Федоренко підкреслив, що у військовому керівництві України розуміють, що не можна покладатися лише на Starlink, адже від настрою директора приватної компанії, яка їх виготовляє, та від взаємовідносин із США залежить, чи ці термінали будуть працювати.

Тут дуже багато ризиків, розуміючи їх, наш міністр оборони активно працює над альтернативними каналами забезпечення сталого зв'язку, щоб позбутися залежності. Точно у такій самій залежності опинилась Росія, адже почали активно застосовувати Starlink на тимчасово окупованих територіях,

– зазначив він.

Окупанти почали використовувати цей вид зв'язку для того, щоб атакувати територію України безпілотниками. Це набуло критично масового явища.

Як наслідок, міністр оборони України скористався своїми можливостями та зв'язався із компанією, яка є власником Starlink, щоб обмежити доступ Росії до цього методу зв'язку. Це спрацювало.

Важливо! Після фіксації використання Starlink російськими дронами Україна звернулася до Ілона Маска, як наслідок Росія втратила доступ до мережі. За словами радника ОП Михайла Подоляка, ключову роль відіграла налагоджена з початку повномасштабної війни пряма й довірлива комунікація Міноборони зі SpaceX. Маск усвідомлює ризики та не хоче, щоб його компанію пов'язували з воєнними злочинами Росії.

Якщо Starlink, які функціонували на території України, були зареєстровані, то вони продовжили свою роботу. Ті, які – ні, автоматично відключились.

Це призвело до унеможливлення застосування безпілотників із супутниковою станцією Starlink. У росіян виникли певні дезорганізаційні заходи пов'язані із комунікацією та координацією структурних підрозділів на передовій,

– наголосив командир "Ахіллесу".

Росіяни тепер не можуть використовувати Starlink разом із розвідувальними, ударними безпілотниками. На думку Федоренка, це дуже суттєвий крок, який вплинув на спроможності росіяни на полі бою. Він був здійснений дуже швидко.

"Це титанічна робота нашого військово-політичного керівництва", – додав він.

Проте командир "Ахіллесу" наголосив, якщо противник втратив можливості застосовувати Starlink, то він активно шукатиме альтернативні засоби зв'язку. Ймовірно, приблизно за пів року росіянам це вдасться. Але наше військове керівництво вже працює над тим, щоб бути готовими до подібних сценаріїв.

Як відсутність Starlink вплинула на російське військо?