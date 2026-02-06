Алексєєв став четвертим генералом армії РФ, якого намагалися ліквідувати у Москві та Підмосков'ї за трохи більше ніж рік. Втрата військовослужбовців такого рівня може суттєво послабити воєнні можливості Росії. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували черговий замах на субʼєкта військового керівництва Росії, хто за цим може стояти та до яких наслідків це призведе.

Чим займався генерал Алексєєв?

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів, що Володимир Алексєєв відповідав за розвідувальну діяльність, аналіз і обробку даних для визначення цілей, за якими завдавалися удари по території України. За його словами, у Росії критично мало фахівців такого рівня.

Він припустив, що замах може мати фатальні наслідки для генерал-лейтенанта.

Якби в нього були реальні шанси вижити, його неодмінно показували б на всіх російських телеканалах – із демонстративними візитами Герасимова й Путіна до шпиталю. Це був би елемент пропаганди "могутності",

– зауважив Тимочко.

Наразі Алексєєв повністю зник із публічного простору, що дає підстави вважати: у Кремлі вже можуть готуватися до втрати цього генерала.

За словами військового оглядача, його зникнення здатне зруйнувати важливу ланку системи управління військами. Алексєєв займався стратегічним плануванням, аналізував результати попередніх ударів і, ймовірно, мав напрацьовані сценарії повторних атак. Він володів масштабним масивом критично важливої інформації.

Важливо! За даними російських телеграм-каналів, слідство розглядає версію, що нападником могла бути жінка, однак офіційного підтвердження наразі немає. Правоохоронці перевіряють усі можливі версії. Попередньо зазначається, що кілер діяв професійно: заздалегідь підготувався та обрав вигідну позицію для засідки. Також не виключається, що нападник орендував апартаменти на тому ж поверсі, де проживав генерал.

"Швидко знайти рівноцінну заміну такому фахівцю окупаційним силам буде надзвичайно складно, зважаючи на рівень його знань і досвіду", – додав оглядач.

Тимочко підсумував, що ефективна протидія військовим керівникам окупаційного рівня є надзвичайно важливою та заслуговує високої оцінки.

Кому найбільш вигідна його ліквідація?

У Кремлі заявили, що за замахом на Володимира Алексєєва нібито стоїть "режим Зеленського", який, мовляв, прагне зірвати переговорний процес. Втім, як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, обставини так званого поранення виглядають украй дивними.

Цікаво! Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну регулярно доповідають усю інформацію про хід розслідування. За його словами, "спецслужби виконують свою роботу". У Кремлі поінформовані про тяжкий стан пораненого генерала та "передусім бажають йому вижити та одужати".

За його словами, у межах переговорів публічно виступають дві ключові фігури – Сергій Лавров і Кирило Дмитрієв. Дмитрієв вважається більш лояльним до США, тоді як Лавров належить до "яструбиного" крила російської політики. Клочок наголошує: якби Алексєєва справді хотіли ліквідувати, його б убили. Натомість не виключено, що російська сторона могла використати цей інцидент як сигнал Україні – мовляв, у разі небажаної поведінки Москва вийде з переговорів.

Кремль фактично загнаний у кут, адже переговорний процес ініціювала не Україна, а Дональд Трамп, і Росія не має можливості з нього вийти без серйозних наслідків. Також у Москви бракує реальних важелів тиску ані на Київ, ані на Вашингтон. Саме тому замах на Алексєєва, який є заступником керівника російської переговорної групи, можуть використати для перекладання провини на Україну – за аналогією з історією про "атаку на резиденцію Путіна",

– підкреслив аналітик.

Крім того, Алексєєв є зручною фігурою для внутрішньої пропаганди. Він фактично стояв біля витоків ПВК "Вагнер", а її очільник загинув за загадкових обставин. Не виключено, що Кремль таким чином намагається продемонструвати, що чекає на тих, хто насмілиться піти проти режиму. За оцінкою Клочка, Алексєєв може бути лише елементом складної внутрішньої гри команди, яка нині відповідає за переговори з Україною.

Водночас експерт зауважив, що попри всю символічність події, повної картини того, що відбувається за лаштунками мирного процесу, немає. Єдине очевидне – російський генералітет більше не може почуватися у безпеці навіть у Москві. При цьому говорити про зрив переговорів з боку Росії не варто. США мають достатньо інструментів, щоб утримувати Кремль за столом перемовин, тоді як Україна не заявляє про вихід із процесу навіть на тлі постійних атак по цивільних та критичній інфраструктурі.

Хто може стояти за замахом?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло нагадав, що "чистки" у вищих ешелонах російської влади — не нове явище. Зокрема, під час чеченських воєн Росія сама інспірувала теракти, перекладаючи відповідальність на чеченський визвольний рух.

За його словами, нині ситуація може повторюватися: якщо Алексєєв став незручним, його могли усунути, водночас навʼязуючи версію про "український слід", адже саме очільник ворожого ГРУ координує переговорний процес від імені Москви.

До слова, протягом року в Москві та Підмосковʼї було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Збройних сил РФ Фаніла Сарварова, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Росії Ярослава Москалика та начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Ігор Кирилова.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що це неминуча реальність для російських генералів і представників командування, причетних до воєнних злочинів: постійний страх і усвідомлення, що навіть у Москві держава не здатна їх захистити — факт війни, до якого Кремль виявився неготовим. Таким чином український Генеральний штаб переносить тиск на територію Росії, перехоплює ініціативу й посилює психологічний ефект, змушуючи російське суспільство відчути наслідки агресії проти України.

Що відомо про решту генералів, на яких було скоєно замахи за рік?