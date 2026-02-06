С наступлением тепла в Украине россиян ждут проблемы с логистикой. Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец заметил 24 Каналу, что осень и весна для них – это худшие периоды для оккупантов.

Какие вызовы ждут россиян весной?

Тарас Березовец подчеркнул, что январь 2026 года стал для россиян очень неудачным. Это произошло еще до отказа Starlink. Поэтому это большое достижение Сил обороны Украины. Новая стратегия ВСУ начала давать результаты.

Осталось меньше месяца до наступления весны. А с наступлением тепла в Украине у врага традиционно начинаются проблемы с логистикой. У них начинают вязнуть средства транспорта.

Весна – это не лучшее для россиян время для проведения наступательных операций. Российская и советская армия всегда успешно наступала или летом во время сухого периода, или зимой, когда все замерзло и можно двигаться. А осень и весна для них – это традиционно худшие периоды, когда они не способны проводить больших наступлений,

– объяснил подполковник.

Что происходит на фронте?